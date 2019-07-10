Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании украинско-польской границы во Львовской области

Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании пункта пропуска "Шегини" на украинско-польской границе во Львовской области.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.\r\n"На Львовщине полицейские задержали злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о минировании пункта пропуска "Шегини", - говорится в нем.\r\nНа оперативную линию 102 9 июля около 19:30 позвонил аноним, который сообщил о том, что пункт пропуска "Шегини" заминирован.\r\nНа месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и специалисты других служб.\r\nПравоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено.\r\nПропуск граждан через государственную границу был приостановлен.\r\nРаботники Мостисcкого отделения полиции установили, что ложную информацию о заминировании предоставил 36-летний местный житель, который звонил в полицию с мобильного телефона своей матери.\r\nОн задержан, вскоре злоумышленнику будет избрана мера пресечения.\r\nПо данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.\r\nЗлоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.\r\nПроводится досудебное расследование.\r\nПо словам очевидцев, пункт пропуска возобновил работу около 23:30.\r\nКак сообщали Українські Новини, полиция эвакуировала 8 июля около 20:00 почти 2,1 тыс. человек из-за сообщений о минировании одного из крупнейших во Львове торговых центров на ул. Под Дубом.