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10 июля 2019, среда, 00:11 18
Происшествия 2019-07-10T00:20:43+03:00
Українські Новини
Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании украинско-польской границы во Львовской обла

Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании украинско-польской границы во Львовской области

Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании пункта пропуска "Шегини" на украинско-польской границе во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"На Львовщине полицейские задержали злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о минировании пункта пропуска "Шегини", - говорится в нем.

На оперативную линию 102 9 июля около 19:30 позвонил аноним, который сообщил о том, что пункт пропуска "Шегини" заминирован.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и специалисты других служб.

Правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено.

Пропуск граждан через государственную границу был приостановлен.

Работники Мостисcкого отделения полиции установили, что ложную информацию о заминировании предоставил 36-летний местный житель, который звонил в полицию с мобильного телефона своей матери.

Он задержан, вскоре злоумышленнику будет избрана мера пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование.

По словам очевидцев, пункт пропуска возобновил работу около 23:30.

Как сообщали Українські Новини, полиция эвакуировала 8 июля около 20:00 почти 2,1 тыс. человек из-за сообщений о минировании одного из крупнейших во Львове торговых центров на ул. Под Дубом.

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