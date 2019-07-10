Поліція затримала підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування українсько-польського кордону у Львівській області

Поліція затримала підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування українсько-польського кордону у Льві

Поліція затримала підозрюваного в неправдивому повідомленні про замінування пункту пропуску "Шегині", що на українсько-польському кордоні у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування пункту пропуску "Шегині", - йдеться в ньому.

На оперативну лінію 102 9 липня близько 19:30 зателефонував анонім, який повідомив про те, що пункт пропуску "Шегині" заміновано.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група і фахівці інших служб.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію - вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Пропуск громадян через державний кордон був припинений.

Працівники Мостиського відділення поліції встановили, що неправдиву інформацію про замінування надав 36-річний місцевий житель, який дзвонив в поліцію з мобільного телефону своєї матері.

Він затриманий, незабаром зловмисникові буде обрано запобіжний захід.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

За словами очевидців, пункт пропуску відновив роботу близько 23:30.

Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 8 липня близько 20:00 майже 2,1 тис. осіб через повідомлення про замінування одного з найбільших у Львові торгових центрів на вул. Під Дубом.