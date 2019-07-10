Поліція затримала підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування українсько-польського кордону у Львівській області

Поліція затримала підозрюваного в неправдивому повідомленні про замінування пункту пропуску "Шегині", що на українсько-польському кордоні у Львівській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.\r\nНа Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування пункту пропуску "Шегині", - йдеться в ньому.\r\nНа оперативну лінію 102 9 липня близько 19:30 зателефонував анонім, який повідомив про те, що пункт пропуску "Шегині" заміновано.\r\nНа місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група і фахівці інших служб.\r\nПравоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію - вибухонебезпечних предметів не виявлено.\r\nПропуск громадян через державний кордон був припинений.\r\nПрацівники Мостиського відділення поліції встановили, що неправдиву інформацію про замінування надав 36-річний місцевий житель, який дзвонив в поліцію з мобільного телефону своєї матері.\r\nВін затриманий, незабаром зловмисникові буде обрано запобіжний захід.\r\nЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.\r\nЗловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.\r\nПроводиться досудове розслідування.\r\nЗа словами очевидців, пункт пропуску відновив роботу близько 23:30.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 8 липня близько 20:00 майже 2,1 тис. осіб через повідомлення про замінування одного з найбільших у Львові торгових центрів на вул. Під Дубом.