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10 июля 2019, среда, 06:37 388 Пресс-релиз
Спорт 2019-07-10T08:30:01+03:00
Українські Новини
УАФ реализовывает новую программу по стажировке юных украинских футболистов в лучших академиях Европы, - Костю

УАФ реализовывает новую программу по стажировке юных украинских футболистов в лучших академиях Европы, - Костюченко

"Руководство Украинской ассоциации футбола последовательно реализовывает одну из своих программ по обучению юных украинских футболистов в лучших клубных академиях Европы." Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

В частности, спортивный функционер проинформировал, что на днях завершилась двухнедельная стажировка в лагере академии "Марсет" из испанской Барселоны игрока команды U-9 "Колоса" из Коваливки Даниила Дальнего.

"Парень отменно проявил себя на турнире  "Футбольный лагерь Марсет Киев 2019", который проходил в рамках учебно-методического семинара для тренеров детско-юношеских команд Украины в марте этого года на полях НТК имени Банникова. Как отдельный приз ему был вручен диплом-сертификат, который давал право провести две недели в лагере испанской академии "Марсет", - отметил Костюченко.

По возвращении Даниила Дальнего из Испании в адрес УАФ поступило письмо от спортивного директора академии "Марсет" Бенито Монтальво, в котором он рассказал некоторые подробности пребывания игрока в Барселоне.

Как сообщил представитель академии, учебная программа Даниила была сосредоточена на совершенствовании техники с помощью индивидуальных и персонализированных целей, как в нападении, так и в защите. Во время своего пребывания в академии "Марсет" он отрабатывал целый комплекс футбольных приемов Также частью его тренировочной программы были соревнования.

Адаптация спортсмена проходила очень положительно. Даниил тренировался и играл в матчах с группой одногодок, в основном испанского происхождения. На тренировках он всегда выкладывался на полную.

Как отметил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, в ближайшее время данный проект по стажировке юных украинских игроков в ведущих клубах Европы будет полноценно развиваться.

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