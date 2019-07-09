подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 июля 2019, вторник, 20:31 487
Общество 2019-07-09T22:30:03+03:00
Українські Новини
Киевская таможня ГФС получила благодарность от Национального олимпийского комитета

Киевская таможня ГФС получила благодарность от Национального олимпийского комитета

Киевская таможня ГФС и ее начальник Руслан Черкасский днях получили благодарность за свою службу от Президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки. Об этом сообщается на сайте территориальных органов ГФС в Киевской области.

"От имени всех олимпийцев выражаем слова искренней благодарности Вам, уважаемый Руслан Анатольевич, сотрудникам Киевской таможни ГФС, чья профессиональная работа способствовала созданию удобных и профессиональных условий для организации отправки и встречи членов официальной делегации Украины в обоих направлениях следования через главные воздушные ворота государства, а также достойном выступления украинских атлетов Минске, достижению ими высоких результатов на II Европейских играх. Верим, что совместные усилия и в дальнейшем будут способствовать спортивным достижениям Украины на соревнованиях европейского и мирового уровня!" - отметил Президент комитета Сергей Бубка.

Больше новостей о: Сергей Бубка ГФС

Архив
Новости
Путин заявил, что РФ неизбежно сблизится с Украиной в фильме "В борьбе за Украину" 22:29
Новый сезон "Американской истории ужасов" выйдет без Сары Полсон 22:05
В Днепропетровской области рабочий погиб под завалами, а под Запорожьем рухнул мост 21:42
Испанию накрыло сильным наводнением: есть жертва 21:41
Новым послом ЕС в Украине станет эстонский дипломат Матти Маасикас 20:53
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok