Киевская таможня ГФС получила благодарность от Национального олимпийского комитета

Киевская таможня ГФС и ее начальник Руслан Черкасский днях получили благодарность за свою службу от Президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки. Об этом сообщается на сайте территориальных органов ГФС в Киевской области.

"От имени всех олимпийцев выражаем слова искренней благодарности Вам, уважаемый Руслан Анатольевич, сотрудникам Киевской таможни ГФС, чья профессиональная работа способствовала созданию удобных и профессиональных условий для организации отправки и встречи членов официальной делегации Украины в обоих направлениях следования через главные воздушные ворота государства, а также достойном выступления украинских атлетов Минске, достижению ими высоких результатов на II Европейских играх. Верим, что совместные усилия и в дальнейшем будут способствовать спортивным достижениям Украины на соревнованиях европейского и мирового уровня!" - отметил Президент комитета Сергей Бубка.