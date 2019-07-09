Экспертиза установила самовозгорание мусора на свалке в Грибовичах в 2016

Экспертиза установила, что пожар на полигоне твердых бытовых отходов на территории Львовского коммунального предприятия "Збыранка" в селе Большие Грибовичи (Львовская область) в 2016 году произошел вследствие самовозгорания ТБО.

Об этом говорится в материалах расследования, передают Українськi Новини.

В рамках расследования дела была проведена комплексная комиссионная экспертиза, которую провели 4 эксперта Харьковского института судебных экспертиз имени профессора Бокариуса.

При этом данных о том, что имел место поджог или возгорание произошло вследствие других сторонних факторов, экспертиза не установила.

Также установлено, что эксплуатация полигона чиновниками Львовского коммунального предприятия "Збыранка" осуществлялась с нарушением требований пожарной безопасности.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году на свалке в Грибовичах снова загорелся мусор.

Ранее Львов просил у ЕБРР 35 млн евро кредита на рекультивацию свалки в Грибовичах.