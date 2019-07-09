При поддержке мэрии 1-й день фестиваля Atlas Weekend можно посетить бесплатно, – Кличко

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил, что благодаря поддержке мэрии, первый день музыкального фестиваля Atlas Weekend, который открывается сегодня, 9 июля, в столице, можно посетить бесплатно.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"Мне очень приятно, что в ближайшие 6 дней Киев станет музыкальным центром Европы. Столичные власти профинансировали первый день фестиваля, чтобы каждый желающий бесплатно мог приобщиться к этому празднику музыки. Тема первого дня фестиваля - украинская музыка. Сегодня здесь будут выступать София Ротару и Павел Зибров, Скай, ONUKA, DZIDZIO, Злата Огневич. И другие исполнители", - отметил Кличко.

В последующие дни правом на бесплатный вход смогут воспользоваться дети до 12 лет, пенсионеры, люди с инвалидностью 1-й и 2-й группы, воины АТО с удостоверениями инвалида войны. А для людей на колясках создали специальные платформы для комфортного просмотра концертов.

Кличко подчеркнул, что ни один из украинских фестивалей не может похвастаться таким составом участников. Ожидаемые в этом году - The Black Eyed Peace и Asap Rocky. Также на Атласе выступит победительница "Евровидения-2018" NETTA и более 250 украинских и зарубежных артистов и групп. На фестивале, который проходит на территории ВДНХ, установили 8 сцен, где исполнители будут выступать в соответствии со стилями музыки.

"Atlas Weekend посещает много туристов из-за рубежа. И это тоже большой плюс для нашего города и страны. В этом году мы ожидаем новый рекорд посещаемости фестиваля. В прошлом году в первый его день пришло более 154 тыс. посетителей. А за все дни событие посетило более полмиллиона людей", - отметил мэр столицы.

Кличко посетил несколько локаций фестиваля и пообщался с посетителями музыкального события. Мэр также заявил, что, как и в прошлые годы, городские власти приняли решение продлить на час работу коммунального общественного транспорта, в том числе и метро, ​​чтобы люди могли насладиться музыкой, посетив фестиваль. А после этого - с комфортом добраться домой.

AtlasWeekend - один из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы. С 2015 года ежегодно проходит в Киеве в первой половине июля.