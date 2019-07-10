9 лет тому Билецкий призывал к конфедерации Украины с Россией, а отделение считал идиотизмом

В 2010 году председатель политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), депутат Верховной Рады Украины (внефракционный) Андрей Билецкий призывал к конфедерации Украины с Россией, а отделение Украины от России считал идиотизмом.

Об этом Билецкий заявил в интервью редактору веб-сайта "АртПолитИнфо" Юрию Горскому.

Если вспомнить "харьковский период" Билецкого, то в нем и тогда присутствовали расистские высказывания и факельные шествия по студенческим городкам, после которых неизвестные избивали иностранных студентов.

В 2001 году Андрей Билецкий тесно сотрудничал с Социал-национальной партией Украины (будущая партия "Всеукраинское объединение "Свобода"), позже вышел из ее рядов, не согласившись с тем, что партия "отходила" от крайнего радикализма.

В 2004 году он фактически создал и возглавил в Харькове организацию "Патриот Украины" с четкой расистской и нацистской риторикой. В Интернете сейчас практически не сохранились тогдашние высказывания Билецкого. А веб-сайт организации в данный момент недоступен. Впрочем, кое-что отыскать все же можно.

Напомним отдельные моменты интервью Билецкого:

- Что "Патриоту Украины" нужно, кто должен быть у власти?

- Для "Патриота Украины" нужно, чтобы у власти были социал-националисты. Мы верим, что только социал-националистическая Украина будет той страной, которая нужна нашей нации и нашей земле. Конкретно - мы сами хотим быть у власти.

А вот об отношениях с Россией:

- Мы, социал-националисты, имеем совершенно другой в этом плане взгляд. Во-первых, геополитически, расово мы понимаем, что сепарация от России, разделение - идиотизм. Потому что наша идея - это мощная, проукраинская, с центром в Киеве конфедерация. Ни в коем случае не единое государство, как нам каждый раз пытаются приписать наши местные друзья. Ни в коем случае не единое государство. Конфедерация. Или блок - если угодно. Блок, безусловно, восточно-европейский. Если Украина хочет геополитически реализоваться, то нам нужны, честно говоря, российские природные ресурсы.

О воспитании украинской молодежи и о российских националистах:

- Нам легче с чистого листа давать нашей молодежи идеал новый. Они могут опираться на расовую теорию. В России - это сложнее. В русских националистах перемена гигантская за последние 10 лет, просто капитальнейшая! От совершеннейшего непонимания, недопонимания, полной глухоты к Украине как таковой, к украинскому национализму, даже к собственным вопросам (упирание в территориальную составляющую) - до перехода к правильному, адекватному, расовому, этническому национализму.

Отметим, что данное интервью у Билецкого в 2010 году брал редактор сайта "АртПолитИнфо" Юрий Горский, являющийся одним из организаторов ежегодной акции радикальных националистов и неонацистов "Русский марш", одним из создателей "Евразийского союза молодежи" (ответвление движения Дугина) и так далее.

В полной версии интервью Билецкий рассказывал о том, как устроена организация "Патриоты Украины", не скрывая, что ее члены часто участвуют в "силовых" акциях. Много размышлял о "белом качественном населении", которое проживает в Украине, и вообще о расовой теории. В самом конце, например, заявил, что с крымскими татарами "точно не будем в одном ряду и в одной шеренге".

Напомним, во время прямого эфира на "Громадському радіо" пресс-атташе "Нацкорпуса", кандидат в народные депутаты от "Единого националистического блока" Александр Алферов сказал, что у социал-национализма (больше известного как "нацизм") есть разные сорта. А также подчеркнул, что "Андрей Билецкий как политик сильно эволюционировал".