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09 июля 2019, вторник, 17:30 635
Политика 2019-07-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
Министр Насалик заявил, что за действиями НАБУ против него стоит "беглый олигарх" Дыминский

Министр Насалик заявил, что за действиями НАБУ против него стоит "беглый олигарх" Дыминский

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик связывает информацию по уведомлению ему о подозрении от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) со своим конфликтом с бывшим владельцем телеканала ZIK Петром Дыминским, который сейчас скрывается от следствия за границей и намерен взыскать с него незаконным путем деньги. Об этом он сообщил Главкому.

"Беглый "олигарх" Дыминский мстит мне, потому что, когда меня назначили министром, я отказался назначать его людей на должности в системе ТЭК и решать другие "вопросы", - сказал он.

После отказа, по словам Насалика, Дыминский со своими сообщниками подделали документы о якобы наличии его долга перед Диминским и обратились по этому поводу в суд, а затем еще - с целью дополнительной "легализации" преступной схемы - в НАБУ с заявлением о нарушении министром правил декларирования. Кроме того, Насалик не исключает участия Дыминского и в принятии решения Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении министром антикоррупционного законодательства, которое было направлено в НАБУ, которое, в свою очередь, нарушений не установило. Более того, Верховным судом Украины решение НАПК было признано незаконным и отменено.

Насалик также сообщил, что обращался с заявлением по факту подделки Диминским договоров займа в Национальной полиции, и та возбудила уголовное производство. В результате следственных действий и проведенных экспертиз было установлено, что договоры поддельные, подчеркнул министр.

По его информации, Дыминский сейчас скрывается от следствия за рубежом.

Напомним, 18 августа 2017 автомобиль, за рулем которого находился Дыминский, устроил ДТП, в результате которого погибла женщина. МВД объявило его в розыск.

Напомним, СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро подготовили сообщение о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику в декларировании недостоверной информации. Вчера же руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что в ведомстве согласовали сообщение о подозрении одному из министров.

В 2017 году суд арестовал имущество Игоря Насалика по ходатайству Петра Дыминского.
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