Министр Насалик заявил, что за действиями НАБУ против него стоит "беглый олигарх" Дыминский

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик связывает информацию по уведомлению ему о подозрении от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) со своим конфликтом с бывшим владельцем телеканала ZIK Петром Дыминским, который сейчас скрывается от следствия за границей и намерен взыскать с него незаконным путем деньги. Об этом он сообщил Главкому.\r\n"Беглый "олигарх" Дыминский мстит мне, потому что, когда меня назначили министром, я отказался назначать его людей на должности в системе ТЭК и решать другие "вопросы", - сказал он.\r\nПосле отказа, по словам Насалика, Дыминский со своими сообщниками подделали документы о якобы наличии его долга перед Диминским и обратились по этому поводу в суд, а затем еще - с целью дополнительной "легализации" преступной схемы - в НАБУ с заявлением о нарушении министром правил декларирования. Кроме того, Насалик не исключает участия Дыминского и в принятии решения Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении министром антикоррупционного законодательства, которое было направлено в НАБУ, которое, в свою очередь, нарушений не установило. Более того, Верховным судом Украины решение НАПК было признано незаконным и отменено.\r\nНасалик также сообщил, что обращался с заявлением по факту подделки Диминским договоров займа в Национальной полиции, и та возбудила уголовное производство. В результате следственных действий и проведенных экспертиз было установлено, что договоры поддельные, подчеркнул министр.\r\nПо его информации, Дыминский сейчас скрывается от следствия за рубежом.\r\nНапомним, 18 августа 2017 автомобиль, за рулем которого находился Дыминский, устроил ДТП, в результате которого погибла женщина. МВД объявило его в розыск.\r\nНапомним, СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро подготовили сообщение о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику в декларировании недостоверной информации. Вчера же руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что в ведомстве согласовали сообщение о подозрении одному из министров.\r\nВ 2017 году суд арестовал имущество Игоря Насалика по ходатайству Петра Дыминского.