подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 июля 2019, вторник, 17:21 400
Экономика 2019-07-09T17:29:10+03:00
Українські Новини
Импорт электроэнергии будет способствовать усилению конкуренции на новом рынке, – Прокип

Импорт электроэнергии будет способствовать усилению конкуренции на новом рынке, – Прокип

Электроэнергия (иллюстрация). Фото: 24tv.ua
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: 24tv.ua

Импорт электроэнергии будет способствовать усилению конкуренции на новом рынке электроэнергии.

Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип в комментарии журналисту о начале импорта электроэнергии с запуском нового рынка.

"Импорт электроэнергии - это положительно. Однозначно, это способствует ограничению возможных неконкурентных действий игроков. Другое дело - техническая способность по импорту. Она на самом деле по Бурштынском острову не является столь велика, чтобы конкретно сбить цену. И конъюнктура ценовая у соседей тоже не такова, чтобы говорить, что этот импорт позволит существенно снизить цену. Но даже при таких условиях это активизация рыночных отношений, и это позитив. Это возможности по предотвращению каких-либо возможных неконкурентных действий игроков", - сказал Прокип.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

По сообщению "Укрэнерго" за первую неделю работы нового рынка электрической энергии, который позволил открыть импорт электроэнергии в нашу страну, Украина впервые получила из Словакии 37,705 млн кВт-ч ресурса через Бурштынский энергоостров.

Больше новостей о: Электроэнергия Андриан Прокип Новый рынок электроэнергии Украинский институт будущего

Архив
Новости
Насалик не задекларировал 1,2 млн долларов долга, - САП 17:52
ГПУ подозревает бенефициарных владельцев NewsOne в финансировании терроризма 17:51
НБУ проверяет информацию о нелицензионном шрифте на новой "тысячной" купюре 17:45
НАБУ проверяет возможную причастность и. о. председателя ФГИ Трубарова к получению взятки, - источник 17:40
Министр Насалик заявил, что за действиями НАБУ против него стоит "беглый олигарх" Дыминский 17:30
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность 12:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok