Импорт электроэнергии будет способствовать усилению конкуренции на новом рынке, – Прокип

Импорт электроэнергии будет способствовать усилению конкуренции на новом рынке электроэнергии.

Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип в комментарии журналисту о начале импорта электроэнергии с запуском нового рынка.

"Импорт электроэнергии - это положительно. Однозначно, это способствует ограничению возможных неконкурентных действий игроков. Другое дело - техническая способность по импорту. Она на самом деле по Бурштынском острову не является столь велика, чтобы конкретно сбить цену. И конъюнктура ценовая у соседей тоже не такова, чтобы говорить, что этот импорт позволит существенно снизить цену. Но даже при таких условиях это активизация рыночных отношений, и это позитив. Это возможности по предотвращению каких-либо возможных неконкурентных действий игроков", - сказал Прокип.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

По сообщению "Укрэнерго" за первую неделю работы нового рынка электрической энергии, который позволил открыть импорт электроэнергии в нашу страну, Украина впервые получила из Словакии 37,705 млн кВт-ч ресурса через Бурштынский энергоостров.