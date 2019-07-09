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09 июля 2019, вторник, 16:56 656
Верховная Рада и партии 2019-07-09T18:30:03+03:00
Українські Новини
Кандидат в нардепы Червоненко заявил, что мэр Одессы Труханов препятствует предвыборной агитации

Кандидат в нардепы Червоненко заявил, что мэр Одессы Труханов препятствует предвыборной агитации

Кандидат в народные депутаты Евгений Червоненко сообщил о том, что городская власть Одессы не дает возможность размещать на билбордах политическую рекламу, тем самым препятствует предвыборной агитации, предусмотренной законодательством Украины. По его словам, мэр города Геннадий Труханов делает всё, чтобы устранить конкурентов.

Об этом экс-министр транспорта и связи рассказал в эфире телеканала “112-Украина”.

По словами Евгения Червоненко, городской голова Одессы Геннадий Труханов, подозреваемый правоохранительными службами в хищении государственных средств, блокирует размещение предвыборной агитации. Червоненко убежден, что причина – в его партнерстве с Русланом Киваном, сыном известного в Украине бизнесмена и мецената, владельца Kiyv Post и компании Kadorr Аднана Кивана.

“Главное обвинение в том, что моим партнером в транспортном бизнесе является Руслан Киван, сын Аднана Кивана, крупнейшего в Украине инвестора, который строит миллионы квадратных метров жилья совершенно легальными деньгами. Начались вопросы: а почему ты у них живешь в отеле? Да потому что мне там безопасно, это мой бизнес-партнер. Я плачу деньги за рекламу на всех каналах, за все гостиницы”, – отметил кандидат в народные депутаты.

Червоненко также рассказал, что местная власть упрекает его в том, что он сотрудничает с “не нашими”, имея в виду сирийское происхождение бизнесмена.

“Но как не наши? Они сорок лет живут в Украине, они наши! И здесь я абсолютно на их стороне. Бог один. Я всегда был и буду против любых ксенофобских заявлений”, – добавил бывший министр транспорта.

Таким образом, согласно с заявлением Червоненко, Геннадий Труханов задействовал свои ресурсы, дабы заблокировать возможность размещения билбордов с предвыборной агитацией, предусмотренной законодательством Украины.

Напомним, ранее про препятствование агитационной деятельности со стороны Труханова и городских властей сообщали лидеры политической партии “Оппозиционная платфорта – За жизнь!”.

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