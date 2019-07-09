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09 июля 2019, вторник, 14:29 668
Судебная власть 2019-07-09T14:41:27+03:00
Українські Новини
Был в розыске Интерпола: Суд арестовал таджика в Запорожье по подозрению в терроризме

Был в розыске Интерпола: Суд арестовал таджика в Запорожье по подозрению в терроризме

Интерпол. Фото: aljazeera
Интерпол. Фото: aljazeera

Шевченковский районный суд арестовал задержанного пограничниками в международном аэропорту "Запорожье" гражданина Таджикистана, находящегося в розыске Интерпола по подозрению в терроризме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Запорожской области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, задержанный в конце июня таджик прилетел авиарейсом из Турции и разыскивается по подозрению в участии в исламской террористической организации.

"Разыскиваемый правоохранительными органами по каналам Интерпола по подозрению в совершении преступлений, а именно: содействие террористической деятельности, организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем", - говорится в сообщении.

По ходатайству Запорожской местной прокуратуры №1 суд временно арестовал подозреваемого до поступления запроса о его выдаче.

Как сообщали Українськi Новини, в марте правоохранители задержали находящегося в розыске Интерпола россиянина в Винницкой области. Также в Одесской области задержали разыскиваемого "Интерполом" члена "ИГ".

Кроме того, под Харьковом задержан россиянин, которого искал Интерпол из-за убийства 5 человек в Чечне.

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