Шевченковский районный суд арестовал задержанного пограничниками в международном аэропорту "Запорожье" гражданина Таджикистана, находящегося в розыске Интерпола по подозрению в терроризме.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Запорожской области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, задержанный в конце июня таджик прилетел авиарейсом из Турции и разыскивается по подозрению в участии в исламской террористической организации.\r\n"Разыскиваемый правоохранительными органами по каналам Интерпола по подозрению в совершении преступлений, а именно: содействие террористической деятельности, организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем", - говорится в сообщении.\r\nПо ходатайству Запорожской местной прокуратуры №1 суд временно арестовал подозреваемого до поступления запроса о его выдаче.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в марте правоохранители задержали находящегося в розыске Интерпола россиянина в Винницкой области. Также в Одесской области задержали разыскиваемого "Интерполом" члена "ИГ".\r\nКроме того, под Харьковом задержан россиянин, которого искал Интерпол из-за убийства 5 человек в Чечне.