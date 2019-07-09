Экстремальные развлечения испанцев с быками на фестивале Сан-Фермин

Фестиваль начался 6 июля в испанском городе Памплоне. Пять человек уже получили ранения. Об этом сообщает BBC.

Энсьерро – испанский национальный обычай, состоящий в убегании от специально выпущенных из загона быков, коров или телят.



Весь маршрут пробега огораживается деревянными барьерами из брусьев, на которые достаточно легко залезть (или подлезть под них).



Организаторы стремятся не допускать на забег людей, находящихся под воздействием алкоголя или наркотиков, но это удаётся не всегда. Именно пьяные туристы чаще всего получают травмы в ходе энсьерро.



Бегуны становятся в нескольких точках по маршруту забега (которые могут быть отгорожены особыми воротами). Совсем необязательно пробежать полную дистанцию, хотя бы потому, что это опасно для жизни. Местные бегуны зачастую пробегают только половину пути.



Расстояние забега - 875 метров, он длится примерно две с половиной минуты. В мероприятии принимают участие около 2 тыс. человек.



6 июля, по информации Красного Креста, один из быков проколол рогами человека, еще четверо получили различные травмы от падений.



По данным властей Памплоны, ежегодно во время фестиваля сотни людей получают травмы и мало кто обращается за лечением. Самые распространенные повреждения - падения и царапины.



С 1910 года, когда стартовал фестиваль, погибли 16 человек. Самыми трагическими были 1947 и 1980 годы, когда умерли по двое участников.



Движения за права животных проводят протесты против энсьерро, в том числе в форме "человеческих энсьерро".



