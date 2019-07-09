Борясь с "Роттердамом+" и против рынка, Коломойский пытался установить контроль над конкурентами, - Трохимец

Попытка олигарха Игоря Коломойского отменить формулу ценообразования "Роттердам+" была связана не столько с попыткой снизить цены на электроэнергию для своих предприятий, сколько влиять на бизнес конкурентов.

Такую мысль в интервью изданию "Деловая столица" высказал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

"С точки зрения бизнеса, его заводы даже выиграют от введения рынка. Они большие потребители. Но я думаю, что у него задача другая. У нас постоянно в стране идет война олигархов. Каждый хочет не только усилить свой бизнес, но и ослабить позиции всех остальных игроков. И его (Коломойского) цель, заморозив рынок, получить контроль над органами государственной власти, которые определяют ценообразование, и таким образом влиять на предприятия своих оппонентов", - заявил эксперт.

По его мнению, Коломойскому выгодно, чтобы цены, как и раньше, устанавливались регулятором – Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг, чтобы иметь возможность влиять на членов комиссии.

"Если контроль над этой комиссией появляется у людей Коломойского, то он может влиять на бизнес своего конкурента, на генерацию электрической энергии. Это и есть его цель, я думаю. И все действия, которые мы видели последний месяц до внедрения рынка и видим сейчас, направлены исключительно на это", - уверен Трохимец.

При этом президент Ассоциации энергетики Украины сомневается в том, что олигарху удастся остановить рынок электроэнергии и вернуть прежний формат ценообразования электроэнергии. Этому будут препятствовать как участники рынка, так и западные партнеры.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский выступал за перенос рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года на неопределенный срок.