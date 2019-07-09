подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Борясь с "Роттердамом+" и против рынка, Коломойский пытался установить контроль над конкурентами, - Трохимец
09 июля 2019, вторник, 12:35 1930
Экономика 2019-07-09T12:35:01+03:00
Українські Новини
Борясь с "Роттердамом+" и против рынка, Коломойский пытался установить контроль над конкурентами, - Трохимец

Борясь с "Роттердамом+" и против рынка, Коломойский пытался установить контроль над конкурентами, - Трохимец

Попытка олигарха Игоря Коломойского отменить формулу ценообразования "Роттердам+" была связана не столько с попыткой снизить цены на электроэнергию для своих предприятий, сколько влиять на бизнес конкурентов.

Такую мысль в интервью изданию "Деловая столица" высказал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

"С точки зрения бизнеса, его заводы даже выиграют от введения рынка. Они большие потребители. Но я думаю, что у него задача другая. У нас постоянно в стране идет война олигархов. Каждый хочет не только усилить свой бизнес, но и ослабить позиции всех остальных игроков. И его (Коломойского) цель, заморозив рынок, получить контроль над органами государственной власти, которые определяют ценообразование, и таким образом влиять на предприятия своих оппонентов", - заявил эксперт.

По его мнению, Коломойскому выгодно, чтобы цены, как и раньше, устанавливались регулятором – Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг, чтобы иметь возможность влиять на членов комиссии.

"Если контроль над этой комиссией появляется у людей Коломойского, то он может влиять на бизнес своего конкурента, на генерацию электрической энергии. Это и есть его цель, я думаю. И все действия, которые мы видели последний месяц до внедрения рынка и видим сейчас, направлены исключительно на это", - уверен Трохимец.

При этом президент Ассоциации энергетики Украины сомневается в том, что олигарху удастся остановить рынок электроэнергии и вернуть прежний формат ценообразования электроэнергии. Этому будут препятствовать как участники рынка, так и западные партнеры.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский выступал за перенос рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года на неопределенный срок.

Больше новостей о: Роттердам+ Александр Трохимец Игорь Коломойский Ассоциация энергетики Украины

Архив
Новости
В среду в Украине местами похолодает до +5 и пройдут дожди с грозами 13:27
Кандидаты в регионах незаконно используют символику "Зе! Комнады" - СМИ 13:25 Фото
Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne 13:19
ГБР намерено арестовать все имущество и акции "Кузни" 13:14 Документ
"Укроборонпром" и Skyrizon Aircraft могут получить совместный контроль над "Мотор Сич" 13:07
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok