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09 июля 2019, вторник, 12:03 70 Видео
Политика 2019-07-09T12:03:01+03:00
Українські Новини
Министр Петренко оконфузился в эфире - не смог ответить о долгах перед МВФ

Министр Петренко оконфузился в эфире - не смог ответить о долгах перед МВФ

Министр юстиции Павел Петренко не смог ответить, когда завершилось действие меморандума с Международным валютным фондом, который был подписан правительством Юлии Тимошенко, сообщает портал uainfo.org.

Комментируя во время программы "Свобода слова" на ICTV решение суда, который признал незаконным и безосновательным решение правительства Владимира Гройсмана о повышении тарифов, министр заявил, что действующее правительство был связан меморандумом, подписанным в 2008 году.

В ответ Юлия Тимошенко спросила у Петренко, до какого времени действовал этот меморандум. Министр так и не смог ответить.

Лидер "Батькивщины" вынуждена была напомнить, что срок действия документа истек еще девять лет назад, а по кредитам МВФ рассчитывались в 2012 году.

"Вы забыли, что дела Вы принимали не у меня, а у правительства Азарова", - с иронией отметила Юлия Тимошенко.

Смотрите на видео с 27-й минуты:

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