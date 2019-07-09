12.07.19 11:00 Брифинг: "Экологические манипуляции: цена для Украины"

12 июля 2019 года, в 11.00-12.30 в пресс-центре ИА "Украинские Новости" состоится брифинг на тему: "Экологические манипуляции: цена для Украины".

Очевидно, что в последние несколько лет и до Украины добрался мировой тренд циничного использования темы экологии в коммерческих и политических целях, наравне со снижением тарифов и борьбой с коррупцией, уже рутинное настоящее, которое мы наблюдаем в СМИ и которое является манипулятивной предвыборной технологиею.

Профессиональные отраслевые объединения активно откликнулись на инициативу PAEU (Профессиональной ассоциации экологов Украины) объединить усилия в противодействии манипуляциям в области охраны окружающей среды и уже 12 июля во время брифинга будет подписан Меморандум о сотрудничестве между 15 ассоциациями, чтобы обеспечить формат взаимодействия без пустой критики и неконструктивных предложений, привлекая к диалогу всех, кто профессионально готов решать острые проблемы, а не только о них говорить.

Головы Ассоциаций акцентируют внимание общественности на знаковых примерах манипуляций, чтобы предупредить о крайне опасных последствиях. Все чаще наблюдается одностороннее представление экологической информации, а темы, много лет не вызывали беспокойства у населения, неожиданно стали токсичными. Возникли целые объединения экспертов, которые зарабатывают политические, манипулятивные баллы на подобных темах.

Во время брифинга будут приведены яркие примеры таких манипуляций, которые фиксируются в Украине, и намечены задачи по их предотвращению. К инициативе Professional Association of Ecologist of Ukraine планируют присоединиться Ассоциация предприятий в сфере обращения с опасными отходами, Ассоциация "Укрцемент", Биоэнергетическая ассоциация, Ветроэнергетическая ассоциация, Ассоциация солнечной энергетики, Федерация металлургов Украины, Объединение предприятий "Укрметаллургпром", Ассоциация птицеводов Украины, Украинская аграрная конфедерация, Ассоциация свиноводов Украины, ОО "Единая сила", Украинский Водный Совет.

Опасность использования экологической темы в политических целях заключается в том, что реальные экологические проблемы, которыми необходимо заниматься на государственном уровне, умалчиваются.

Появляется новое явление - экологический терроризм, который использует вопросы экологии как инструмент манипуляций. Поэтому важно всем вместе дать ответ на вопрос - чего мы действительно хотим: устойчивого развития, экологически безопасного, но мощного прогресса, или закрытия действующих предприятий.

Во время брифинга об угрозах расскажут:

Людмила Цыганок, Президент Professional Association of Ecologist of Ukraine

Кирило Косоуров, Председатель Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами

Роман Скильский, исполнительный директор ассоциации "Укрцемент"

Георгий Гелетуха, Председатель биоэнергетической ассоциации Украины

Андрий Конеченков, Председатель Ветроэнергетической асоциации

Юрий Фаворский, Председатель Ассоциации солнечной енергетики

Сергий Капенко, Председатель Ассоциации птицеводов Украины

Оксана Юрченко, председатель Ассоциации свиноводов Украины

Володимир Нетребенко, Председатель общественного объединения "Единая сила"

Андрей Цыбулько, Председатель Центра энергетической безопасности

Олександр Дяченко, член правления энергетической ассоциации "Украинский Водный Совет"

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