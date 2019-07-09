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09 июля 2019, вторник, 10:53 4218
Происшествия 2019-07-09T12:45:03+03:00
Українські Новини
Прицеп упал на голову водителю фуры на проспекте Победы в Киеве

Прицеп упал на голову водителю фуры на проспекте Победы в Киеве

Во вторник, 9 июля, в Киеве на проспекте Победы, недалеко от улицы Чернобыльской, водитель фуры Renault погиб под прицепом грузовика. Тело извлекали спасатели, сообщает "Информатор".

Происшествие произошло около 6:00.

Как рассказал попутчик водителя, они ехали на родину, в Житомирскую область из Одессы. Пока проезжали через Киев, у автомобиля возникли технические неполадки. На выезде из города водитель остановился, чтобы попробовать устранить неисправность, а пассажиру сказал подождать пару минут. Мужчина поднял прицеп грузовика на упоры и залез между колесом и дном прицепа. По неизвестным причинам прицеп упал и раздавил голову мужчине. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

Чтобы извлечь тело погибшего, понадобилась помощь спасателей ГосЧС и Киевской службы спасения. На время работы экстренных служб движение по проспекту Победы в сторону выезда из Киева было ограничено. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, медики и спасатели. Подробности происшествия выясняются.

Место происшествия. Фото: Место происшествия. Фото: "Информатор"

Как сообщали Українські Новини, на предприятии во Львове насмерть задавило грузчика.

Также в центре Николаева трамвай насмерть задавил пенсионерку. Кроме того, в воинской части в Киеве КамАЗ задавил военного.

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