В Киеве Nissan сбил пьяную бездомную, перебегавшую три полосы дороги

В понедельник, 8 июля, напротив музея Roshen на Демеевской площади сбили женщину. Она вместе с подругой пыталась перебежать дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля Nissan, сообщает "Информатор".

С тяжелыми травмами пострадавшую отвезли в городскую больницу №17.

Наезд на пешехода случился около 21:40. Две женщины в состоянии алкогольного опьянения перебежали три полосы дороги в неположенном месте, перелезли через отбойник и пытались проскочить еще три. Но добежать до пункта назначения одной из них не удалось. Женщина попала под колеса проезжавшего автомобиля Nissan.

От удара с пострадавшей слетела кепка и тапки. По предварительной информации она получила несколько переломов и травмировала голову. Сотрудники магазинов говорят, что пострадавшая живет в районе Демеевской площади на улице. Медики оказали ей первую помощь и увезли в карете скорой помощи. По словам подруги сбитой, таким образом они переходили дорогу всегда. Отмечается, что прямо под местом аварии находится подземный переход. На месте работал экипаж полиции и следственно-оперативная группа.

Место происшествия. Фото: "Информатор"

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