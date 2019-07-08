На Киевщине церковная община, ранее перешедшая в ПЦУ, вернулась в УПЦ

Религиозная община Свято-Успенского храма села Морозовка Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви, ранее перешедшая в новую Православную Церковь Украины, вернулась в каноническую УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал управляющего делами УПЦ Митрополита Антония, 8 июля владыка принял верующих и настоятеля храма Морозовки, священника Николая Брегу, которые принесли покаяние Церкви за уклонение в раскол и выразили желание вернуться в лоно Украинской Православной Церкви.

Владыка принял раскаяние священнослужителя, однако напомнил, что уклонение в раскол является грехом и преступлением перед Церковью.

"Грех, который вы совершили - это грех и относительно вашего служения, и относительно людей, которые вам верны. Главное, чтобы в современном мире мы понимали, что каждый грех убивает человека, но грех раскола – это грех против Церкви. К сожалению, то искушение, которое пришло к нам в Украину, когда происходит подмена Церкви Христовой политическим суррогатом – это грех. И каждый человек, который предает свою Церковь, ступает на дорогу Иуды. Но для христианина всегда есть возможность вернуться. И Господь, и Святая Церковь всегда ждет человека, который осознал свою неправоту", - сказал митрополит Антоний.

При этом владыка отметил, что надеется на осознанную позицию священника и всей парафии села Морозовка.

Митрополит Антоний напомнил, что истории известны случаи, когда Церковь использовали в политике, однако все это заканчивалось крахом.

"К сожалению, в жизни бывают ситуации, когда люди подменяют Церковь какими-то политическими институциями. Но из истории мы знаем, что это все оканчивалось крахом. Крахом как для тех людей, которые создавали эти организации, так и для людей верующих. И страшно то, что люди верят тем, кто носит священническое облачение, и таким образом обманывают сами себя", - сказал митрополит.

Митрополит Антоний напомнил, что испокон веков в Морозовке была православная церковь, и "это была Христова Церковь", а также пожелал, чтобы для верующих "период искушений" остался позади и никогда не повторялся.

Как рассказал настоятель морозовского храма, ранее церковная община села "поддалась искушению" и перешла в новую церковную структуру Украины.

Священник отметил, что после пройденных "испытаний", община Морозовки стала сильнее, и теперь в ней остались "действительно верующие" люди.