Новый парламент должен в первоочередном порядке решить проблему долгов "Энергорынка", - эксперт

Решение проблемы задолженности ГП "Энергорынок" лежит в законодательной плоскости и новый парламент должен это сделать в первоочередном порядке.

Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в блоге на сайте "Корреспондент", комментируя наличие значительной задолженности в системе оптового рынка электроэнергии.



"Преодоление проблемы задолженности, сложившейся на рынке электроэнергии, лежит в законодательной сфере. Просто списать ее не получится. Считаю, что новый парламент не может медлить - решение долговой проблемы будет существенно способствовать удачной работе нового рынка электроэнергии", - написал Корольчук.



Эксперт отметил, что долговая проблема перекочевала со старой модели рынка к новой, которая была запущена с 1 июля, и требует немедленного решения.



"По состоянию на 1 июля 2019 (запуск новой модели рынка) участники рынка были виноваты государственному предприятию" Энергорынок "31,8 млрд грн. В свою очередь госпредприятие" Энергорынок "задолжало участникам рынка 29,3 млрд. грн", - напомнил эксперт.



Корольчук также сообщил, что для решения проблемы в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов, но их принятию помешали сначала президентская, а затем парламентская избирательные кампании. Поэтому решение вопроса, очевидно, перенесено на начало осени.



"Важно, чтобы решения этой проблемы не легло тяжелым бременем на добросовестных потребителей, которые аккуратно рассчитываются за электроэнергию. А для того, чтобы долги не накапливались, целесообразно решить вопрос о банковских механизмах предоставления финансовых гарантий участникам рынка", - отметил Корольчук.



Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.