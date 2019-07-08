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08 июля 2019, понедельник, 19:55 60
Верховная Рада и партии 2019-07-08T21:15:01+03:00
Українські Новини
У Бойко назвали диктатурой преследование NewsOne Генпрокуратурой за попытку телемоста с РФ

У Бойко назвали диктатурой преследование NewsOne Генпрокуратурой за попытку телемоста с РФ

Оппозиционная платформа - За жизнь требует остановить расправу над телеканалом NewsOne и его сотрудниками.

"Попытка независимого телеканала NewsOne организовать общение между гражданами Украины и России обернулась террором со стороны подконтрольных власти силовиков. На желание сделать маленький шаг к установлению диалога власть ответила жесточайшей политической расправой", - сказано в заявлении на официальном сайте партии.

Сообщается также, что после выхода анонса о проведении телемоста между гражданами Украины и России руководство СБУ потребовало ввести санкции в отношении телеканала NewsOne и поднять вопрос о лишении канала лицензии.

"Генеральная прокуратура, которая под управлением Юрия Луценко давно превратилась в инструмент политической расправы, пошла еще дальше. Против журналистов, сотрудников и собственника канала NewsOne - оппозиционного политика, народного депутата Украины Тараса Козака, заведены уголовные дела по подозрению в государственной измене. Готовится постановление об аресте активов канала", - заявили в партии.

"Уголовные дела и политические репрессии за диалог о мире — это реакция самых жестоких и бесчеловечных диктаторских режимов!", - считают в блоке.

В связи с этим, Оппозиционная платформа - За жизнь требует прекратить репрессии в отношении оппозиционных политиков и независимых СМИ. Расцениваем попытки угрожать, давить и репрессировать один из ведущих независимых телеканалов в период избирательной кампании, как акт срывающий проведение демократических, честных и соревновательных выборов.

"Мы обращаемся к представителям мониторинговых миссий международных организаций, которых эта власть еще не успела выдворить с Украины, представителям демократического мирового сообщества дать оценку нападкам на независимые СМИ и политическую оппозицию в Украине.

Считаем, что ситуация вокруг телеканала NewsOne доказывает, что в украинской власти продолжает править "партия войны". Прошедшие президентские выборы ничего не изменили. Только победа на парламентских выборах ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ даст стране шанс на мир, демократию и развитие. Мы будем бороться до конца! Нет диктатуре в Украине!", - заявили в партии.

Больше новостей о: Телеканал NewsOne Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко

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