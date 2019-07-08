Дмитрий Кулеба: время договариваться

Постоянный представитель Украины при Совете Европы, автор книги "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ" Дмитрий Кулеба считает, что Украине в нынешних условиях придется переносить боль компромиссов и договариваться и с врагами, и с союзниками, и самими собой.

Об этом он написал в своем блоге на сайте НВ.

После четырех лет побед сдерживания России в ПАСЕ мы потерпели поражение. Но ПАСЕ — это лишь один из боев войны, которая будет длиться еще долго.

После Крымской войны 1853−1856 годов трудно было представить отношения более враждебные, чем отношения между Россией и Францией. Но у Парижа под боком накачивала мышцы Пруссия, а Петербург отчаянно пытался вырваться из оков унизительного послевоенного мира. Жизнь быстро заставила вчерашних конкурентов забыть былое, начать сближение и вместе решать проблемные вопросы Европы.

В сентябре 1939 года по договоренности с Рейхом СССР прирос польскими землями. В декабре того же года самую «миролюбивую» страну мира исключили из Лиги наций за агрессию против Финляндии. Летом 1940‑го завершилась незаконная оккупация и аннексия Советами трех балтийских государств. Мировое общественное мнение и политика пылали праведным гневом.

Но уже к октябрю 1940 года ситуация кардинально изменилась. Германия захватила Францию и атаковала Британию. И вот Лондон тихонько предлагает Москве признать все незаконные территориальные приобретения Сталина, сделанные в 1939—1940 годах. В обмен Москва должна была придерживаться нейтралитета в отношении Лондона и не вмешиваться в дела Индии.

Сталин предпочел договорняку с Черчиллем верность Гитлеру. Сделка так и не состоялась. А уже через год Сталин дружил с Черчиллем и воевал с Гитлером.

В августе 2008 года русские танки лихо въехали на территорию Грузии. Европа бросилась осуждать и гасить конфликт, который угрожал оккупацией независимого государства. Но еще через год на саммите Россия — ЕС участники излучали оптимизм и торжественно озвучили инициативу запустить амбициозный совместный проект Партнерство ради модернизации. Преодолевать последствия мирового финансового кризиса, который опустошил множество карманов, и решать другие проблемы лучше было вместе.

А последствия войны между Россией и Грузией, конечно, не забыли. И просто без шума и пыли и громких решений тихо отправили на захоронение дипломатами в женевском формате переговоров.

На этом историческом фоне кульбитов пять лет противостояния Запада и России из‑за ее агрессии против Украины выглядят почти как революция в истории мировой дипломатии. Пять противоестественных для мира лет санкций и давления на Россию. Пять лет переговоров, в которых ключевые игроки слышали позицию Украины и русским никак не удавалось «все порешать» за нашей спиной.

Но ничто не вечно. Тренд сменился. Как и всегда раньше в истории, мир возвращается на круги своя. Ключевые столицы устали от борьбы с Россией. Для приличия они все еще умеренно журят ее и время от времени в правильном контексте напоминают о ее преступлениях.

Но глупо и преступно для наших национальных интересов не признавать очевидного: они уже не скрывают тайного желания всех этих лет — чтобы все снова было как всегда. Они хотят дружить с Россией. Они хотят договариваться.

И, собственно, в этом главный и, пожалуй, единственный смысл того, что произошло недавно в Совете Европы. Ключевые столицы, поддерживающие Украину тут, но сдающие ее там, сделали все, чтобы правозащитная организация открыто капитулировала перед Россией. Она вернула ее делегацию в ПАСЕ без каких‑либо уступок со стороны Москвы и полностью при этом проигнорировала интересы Украины. Трудно придумать более яркий и однозначный символ начала новой эпохи, имя которой — Время договариваться.

Диалог вместо противостояния. Вовлечение вместо изоляции. Зарабатывание денег вместо санкций. Интересы вместо принципов и ценностей. Такая началась эпоха.

При всей склонности украинцев к апокалиптическому восприятию реальности повода для трагедии нет. Есть реальность — циничная, но понятная, исторически закономерная. И есть необходимость защищать свои интересы в ней. Возможности тоже есть. Если, конечно, не разбазарить их в пылу внутренней борьбы всех со всеми и буйства эмоций.

Несомненно, некоторые вещи не могут быть предметом каких‑либо договоренностей — это продолжение движения Украины от русского мира в мир Запада и территориальная целостность страны.

После четырех лет побед сдерживания России в ПАСЕ мы потерпели поражение. Но ПАСЕ — это лишь один из боев войны, которая будет длиться еще долго. Нынешний ее этап будет куда более сложным, чем предыдущий.

Нам нужно будет выгрызать свое в новых, мягко говоря, менее благоприятных условиях. Нам предстоит научиться играть вдолгую и переносить боль компромиссов. Нам иногда придется прилагать нечеловеческие усилия, чтобы не позволить ни себе, ни другим вытолкнуть нас за наши красные линии. Нам придется договариваться. И с союзниками, и с врагом, и с самими собой.