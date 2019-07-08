подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 июля 2019, понедельник, 17:27 45
Верховная Рада и партии 2019-07-08T17:27:17+03:00
Українські Новини
Бойко показал часы деда-фронтовика, которые носит уже 40 лет

Бойко показал часы деда-фронтовика, которые носит уже 40 лет

Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Депутат Верховной Рады Украины, основатель политического огбъединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в программе "Личная территория" на телевизионном канале NewsOne рассказал историю семейной реликвии, которую он хранит не одно десятилетие.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Дорогие аксессуары, как атрибуты столичной жизни – мне не интересны. Знаете, когда я начинал свою деятельность как политик, ко мне на интервью пришел журналист. Тогда в кабинете был мой старший товарищ, он до сих пор со мной, депутат Юлий Иоффе, 30 лет подземного стажа, человек с большим жизненным и профессиональным опытом, и вот он сидит рядом, а я даю интервью. И журналист меня спрашивает: Какие бренды вы любите? Я начинаю думать. А он мне говорит – какие бренды? Ты смеешься? У тебя два костюма - зимний и летний. Так что ничего экзотического, Бриони к примеру, я точно не ношу", - сказал Юрий Бойко.

"Я не ношу часы, которые стоят больших денег. Мои часы – дорогая для меня семейная реликвия. Мой дед был фронтовиком, и когда я учился в 10-м классе, он подарил мне свои часы. Для меня это дороже любых брендов. Я не снимаю их с 1975 года", - рассказал политик. 

Об  отношении Юрия  Бойко  к кадровым  назначениям новой-старой власти,  и почему  он  считает  показухой  приезды  на  велосипеде в  Верховную  Раду,  смотрите  в  программе "Личная  территория"  с Еленой Кирик  на телеканале NewsOne.

Больше новостей о: Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко

Архив
Новости
Дмитрий Кулеба: время договариваться 17:41 Мнение
Бойко показал часы деда-фронтовика, которые носит уже 40 лет 17:27
Электричка.
Под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках 17:26
3 заместителей председателя Львовской обладминистрации подали в отставку 17:22
Фото: Facebook/Ирина Ноздровская
Дело об убийстве Ноздровской: суд отказал в амнистии сына Россошанского 17:07
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
больше новостей
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность 12:49
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok