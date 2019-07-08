Бойко показал часы деда-фронтовика, которые носит уже 40 лет

Депутат Верховной Рады Украины, основатель политического огбъединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в программе "Личная территория" на телевизионном канале NewsOne рассказал историю семейной реликвии, которую он хранит не одно десятилетие.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Дорогие аксессуары, как атрибуты столичной жизни – мне не интересны. Знаете, когда я начинал свою деятельность как политик, ко мне на интервью пришел журналист. Тогда в кабинете был мой старший товарищ, он до сих пор со мной, депутат Юлий Иоффе, 30 лет подземного стажа, человек с большим жизненным и профессиональным опытом, и вот он сидит рядом, а я даю интервью. И журналист меня спрашивает: Какие бренды вы любите? Я начинаю думать. А он мне говорит – какие бренды? Ты смеешься? У тебя два костюма - зимний и летний. Так что ничего экзотического, Бриони к примеру, я точно не ношу", - сказал Юрий Бойко.

"Я не ношу часы, которые стоят больших денег. Мои часы – дорогая для меня семейная реликвия. Мой дед был фронтовиком, и когда я учился в 10-м классе, он подарил мне свои часы. Для меня это дороже любых брендов. Я не снимаю их с 1975 года", - рассказал политик.

Об отношении Юрия Бойко к кадровым назначениям новой-старой власти, и почему он считает показухой приезды на велосипеде в Верховную Раду, смотрите в программе "Личная территория" с Еленой Кирик на телеканале NewsOne.