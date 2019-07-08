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08 июля 2019, понедельник, 15:45 1314
Президент 2019-07-08T15:51:00+03:00
Українські Новини
Зеленский отменил возможность замещения военными должности министра обороны

Зеленский отменил возможность замещения военными должности министра обороны

Президент Владимир Зеленский отменил возможность замещения военнослужащими должности министра обороны.

Об этом говорится в указе №498 от 8 июля, передают Українськi Новини.

Этим указом внесены изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

Так, из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года бывший Президент Петр Порошенко уволил министра обороны Степана Полторака с военной службы. Порошенко отметил, что согласно закону "О национальной безопасности", с 1 января 2019 года должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.

Ранее в е-декларации Полторака нашли нарушение, но привлекать его к ответственности отказались.

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