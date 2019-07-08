Зеленский отменил возможность замещения военными должности министра обороны

Президент Владимир Зеленский отменил возможность замещения военнослужащими должности министра обороны.

Об этом говорится в указе №498 от 8 июля, передают Українськi Новини.

Этим указом внесены изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

Так, из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года бывший Президент Петр Порошенко уволил министра обороны Степана Полторака с военной службы. Порошенко отметил, что согласно закону "О национальной безопасности", с 1 января 2019 года должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.

Ранее в е-декларации Полторака нашли нарушение, но привлекать его к ответственности отказались.