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08 июля 2019, понедельник, 15:48 1286 Документ
Судебная власть 2019-07-08T15:54:23+03:00
Українські Новини
ГБР начало расследование против следователей ГПУ по делу о покушении на Януковича

ГБР начало расследование против следователей ГПУ по делу о покушении на Януковича

Виктор Янукович. Фото: Українське Фото
Виктор Янукович. Фото: Українське Фото

Адвокаты, представляющие интересы Виктора Януковича и бывшего сотрудника Государственной службы охраны Дмитрия Иванцова, добились решения о начале расследования и передаче в Государственное бюро расследований (ГБР) уголовного дела в отношении следователей Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), которые на протяжении 2 лет препятствовали сбору доказательств по фактам покушений на четвертого Президента Украины и сотрудников Государственной службы охраны в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении Адвокатского объединения Aver Lex.

В отношении них начато расследование уголовного дела №42019000000000940 по ч. 2 ст. 397 и ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса Украины.

"В угоду политической конъюнктуре следователи Генеральной прокуратуры, ведущие дело по покушению на четвертого Президента Украины Виктора Януковича, которые также являются и следователями по делу Майдана, систематически занимались манипуляциями и всячески избегали начала расследования данного преступления.

Кроме того, мы также добивались признания потерпевшим сотрудника Службы государственной охраны Дмитрия Иванцова, который в феврале 2014 года находился в автомобиле кортежа Виктора Януковича во время покушения на него и получил пулевое ранение", - напомнил адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, за это время Печерским районным судом г. Киева дважды выносились решения, обязывающие ГПУ начать расследования по факту покушения на Виктора Януковича и сотрудника Управления госохраны (УГО) Дмитрия Иванцова, однако под различными предлогами с целью заморозить процесс они игнорировались.  Также следователи всячески отказывались признать сотрудника УГО, получившего огнестрельное ранение, потерпевшим.

Адвокаты обжаловали все незаконные действия в ГПУ, обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры. "Генеральная прокуратура вынуждена была признать незаконность действий своих сотрудников и сообщила, что принято решение удовлетворить требования и передать дело против своих сотрудников для расследование в Государственное бюро расследований. Данный факт еще раз подтверждает политическую мотивацию не только в данном, но и во всех остальных делах, инициированных в Украине против Виктора Януковича", - подчеркнул Виталий Сердюк.

Протокол допроса Дмитрия Иванцова:

Фото расстрелянного автомобиля, пуль, магазина:

Ответ Генеральной прокуратуры Украины:

С видеозаписью допроса Дмитрия Иванцова можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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