Украинцы больше доверяют депозитам, а не ОВГЗ, - банкиры

Банкиры отмечают, что облигации внутреннего государственного займа не составляют конкуренцию депозитам.

Об этом они сообщили в ходе круглого стола "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре Українських Новин.

"Я вижу, что депозиты остаются популярными, а спрос на ОВГЗ – ситуативный", - прокомментировал зампред правления банка "Форвард" Константин Кошеленко.

При этом директор блока "Рынки капитала" Альфа-банка (Украина) Татьяна Попович в свою очередь добавила, что ОВГЗ бесспорно являются очень привлекательным инструментом для инвестирования, так как отсутствует налог на доход, в отличие от депозитов.

По ее словам, ОВГЗ вряд ли заменят депозиты, так как существует ряд преград для покупки ОВГЗ: минимальная сумма покупки, комиссионные посредника и т.д.

Директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко в свою очередь отметил, что в данный момент наблюдается вытеснение частного заемщика из рынка капитала.

"Будет все больше и больше участников вовлекаться в эту игру. Это ни хорошо, ни плохо", - сказал он.

При этом начальник управления операций на фондовом рынке Укргазбанка Александр Мудрик добавил, что профиль клиента, покупающего ОВГЗ, в последнее время заметно изменился.

"Если раньше это были большие клиенты, собственники бизнеса и состоятельные люди, то сейчас это менеджеры среднего звена. Изменилась также сумма вхождения. Сейчас она составляет около 100 тыс. гривен", - сказал банкир.

Председатель подразделения по управлению локальными активами ICU Григорий Овчаренко в свою очередь отметил, что на данный момент отсутствует инфраструктура для массовой покупки населением ОВГЗ.

"Это инструмент не для широкого пользования. Им пользуются преимущественно менеджеры среднего звена", - сказал он.

Все участники круглого стола также отметили необходимость повышения финансовой грамотности населения для развития как рынка ОВГЗ, так и банковского в целом.

Как сообщали Українські Новини, в начале июля Нерезиденты купили облигаций внутреннего государственного займа на рекордные 60 млрд гривен.

Так, по состоянию на 4 июля в собственности нерезидентов находилось ОВГЗ на 60,122 млрд гривен, из которых гривневых – на 58,206 млрд гривен, долларовых ОВГЗ – на 443 млн гривен и в евро – на 1,473 млрд гривен.

При этом на начало текущего года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов был все лишь 6,3 млрд гривен, то есть он вырос почти в 10 раз.