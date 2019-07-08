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  • Суд разрешил принудительно привести на допрос в ГБР Владимира Макеенко по делу об отмывании денег через телеканал "Прямой"
08 июля 2019, понедельник, 12:45 494
Политика 2019-07-08T12:45:02+03:00
Українські Новини
Суд разрешил принудительно привести на допрос в ГБР Владимира Макеенко по делу об отмывании денег через телека

Суд разрешил принудительно привести на допрос в ГБР Владимира Макеенко по делу об отмывании денег через телеканал "Прямой"

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований о принудительном приводе на допрос собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко. Об этом в интервью телеканалу Newsone рассказал адвокат Андрей Портнов.

По словам Портнова ГБР подало соответствующее ходатайство в рамках уголовного производства о купле-продаже канала в связи с тем, что Макеенко не явился на предыдущий допрос.

"Поскольку Владимир Макеенко не прибыл на допрос, следователи вышли с ходатайством в суд и суд это ходатайство удовлетворил. Макеенко должен быть приводом доставлен", - отметил Андрей Портнов.

Телеканал "Прямой" начал вещание в августе 2017 года. Его связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко, хотя он не является официальным владельцем или руководителем этого СМИ. 

Больше новостей о: Владимир Макеенко Андрей Портнов Печерский районный суд Киева Телеканал "Прямой"

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