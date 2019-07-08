Суд разрешил принудительно привести на допрос в ГБР Владимира Макеенко по делу об отмывании денег через телеканал "Прямой"

Суд разрешил принудительно привести на допрос в ГБР Владимира Макеенко по делу об отмывании денег через телека

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований о принудительном приводе на допрос собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко. Об этом в интервью телеканалу Newsone рассказал адвокат Андрей Портнов.

По словам Портнова ГБР подало соответствующее ходатайство в рамках уголовного производства о купле-продаже канала в связи с тем, что Макеенко не явился на предыдущий допрос.

"Поскольку Владимир Макеенко не прибыл на допрос, следователи вышли с ходатайством в суд и суд это ходатайство удовлетворил. Макеенко должен быть приводом доставлен", - отметил Андрей Портнов.

Телеканал "Прямой" начал вещание в августе 2017 года. Его связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко, хотя он не является официальным владельцем или руководителем этого СМИ.