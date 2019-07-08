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08 июля 2019, понедельник, 09:55 687 Инфографика
Верховная Рада и партии 2019-07-08T09:55:02+03:00
Українські Новини
Александр Третьяков - наиболее продуктивный среди мажоритарщиков Киева, - КИУ

Александр Третьяков - наиболее продуктивный среди мажоритарщиков Киева, - КИУ

Народный депутат, глава Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков возглавил ТОП-5 наиболее продуктивных народных депутатов Украины, избранных в 2014 году по одномандатным округам Киева. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Продуктивность определялась как соотношение между количеством зарегистрированных законопроектов и принятых.

Среди ТОП 5:

  1. Александр Третьяков (ОВО №219)

Политик стал автором 84 проектов законов, 34 из которых или 40% стали законами. Большинство принятых законов касались государственной поддержки военнослужащих и членов их семей. Третьяков является главой Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

  1. Дмитрий Андриевский (ОВО №222)

Продуктивность работы - 19%. Политик подал 78 проектов законов, 15 из которых было принято. Андриевский - первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

  1. Евгений Рыбчинский (ОВО №211)

Продуктивность работы - 19%. Политик подал 129 проектов законов, 24 из которых было принято. Рыбчинский - заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

  1. Виталий Сташук (ОВО №212)

Продуктивность работы - 16%. Политик подал 73 проекта законов, 12 из которых было принято. Сташук - секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

  1. Владимир Арьев (ОВО №218)

За почти пять лет работы политик зарегистрировал 36 проектов законов, из которых 5 было принято. Таким образом показатель производительности составил 14%. Арьев - член Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам.

Показатель в 9% принятых законов у Леонида Емца, 8% - у Вячеслава Константиновского, 7% - у Виктора Чумака, 5% - у Андрея Белецкого, по 4% - у Александра Супруненко и Юрия Левченко, по 3% - у Борислава Березы и Андрея Ильенко.

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