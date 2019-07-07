подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
07 июля 2019, воскресенье, 20:49 282
Происшествия 2019-07-07T20:50:21+03:00
Українські Новини
В Киеве на Троещине за рулем умер водитель от передозировки наркотиками

В Киеве на Троещине за рулем умер водитель от передозировки наркотиками

7 июля в Киеве водитель Peugeot 405 внезапно умер, когда автомобиль находился на Троещине, а именно на проспекте Владимира Маяковского, 20д. Как пишет портал киевских новостей "Информатор", сообщение об этом поступило на линию экстренных служб около 04:00.

Очевидцы происшествия рассказывают, что машина находилась по названному адресу несколько часов, и в салоне громко играла музыка. В какой-то момент свидетели заметили, что пассажир Peugeot начал хлопотать возле водителя. Видимо, тому стало плохо. Однако, когда по вызову приехали медики, то смогли только констатировать смерть сидевшего за рулем человека. 

Приехавшая полиция выяснила, что водитель и пассажир направлялись из Мариуполя в Киев на полигон. Также правоохранители установили личность умершего: им оказался 38-летний уроженец Черниговской области 1981.

По предварительному заключению, сердце мужчины остановилось из-за передозировки неизвестным веществом. Точная причина смерти станет ясна после медицинской экспертизы.

Тем временем, в Евросоюзе выросло число смертей от передозировки наркотиками.

Больше новостей о: Передозировка Водитель Смерть за рулем

Архив
Новости
В Киеве на Троещине за рулем умер водитель от передозировки наркотиками 20:49
Во Львовской области пожилую женщину и ребенка укусила змея 20:21
Боевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенного оружия, двое военных травмированы 19:54
Сенченко ответил Гетьманцеву: "Даже и не думайте возобновить поставки воды в Крым!" 19:34
Самолет упал под Полтавой. Фото: ГосЧС.
Под Полтавой упал самолет: есть жертвы 19:31
больше новостей
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Ночь на Ивана Купала-2019: традиции и народные приметы 06:30
В Черниговской области автомобиль упал в реку. Фото: ГосЧС
Под Черниговом автомобиль упал в реку с моста, водитель погиб 10:53
Порошенко назвал Шария "кремлевским ублюдком", а его фанатов обозвал матерным словом 23:04
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
больше новостей
Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде" 14:59
ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского 22:05
В Винницкой области прошел многотысячный крестный ход на месте Калиновского чуда 09:25
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Ночь на Ивана Купала-2019: традиции и народные приметы 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok