В Киеве на Троещине за рулем умер водитель от передозировки наркотиками

7 июля в Киеве водитель Peugeot 405 внезапно умер, когда автомобиль находился на Троещине, а именно на проспекте Владимира Маяковского, 20д. Как пишет портал киевских новостей "Информатор", сообщение об этом поступило на линию экстренных служб около 04:00.

Очевидцы происшествия рассказывают, что машина находилась по названному адресу несколько часов, и в салоне громко играла музыка. В какой-то момент свидетели заметили, что пассажир Peugeot начал хлопотать возле водителя. Видимо, тому стало плохо. Однако, когда по вызову приехали медики, то смогли только констатировать смерть сидевшего за рулем человека.

Приехавшая полиция выяснила, что водитель и пассажир направлялись из Мариуполя в Киев на полигон. Также правоохранители установили личность умершего: им оказался 38-летний уроженец Черниговской области 1981.

По предварительному заключению, сердце мужчины остановилось из-за передозировки неизвестным веществом. Точная причина смерти станет ясна после медицинской экспертизы.