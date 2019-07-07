В Киеве на Троещине за рулем умер водитель от передозировки наркотиками

7 июля в Киеве водитель Peugeot 405 внезапно умер, когда автомобиль находился на Троещине, а именно на проспекте Владимира Маяковского, 20д. Как пишет портал киевских новостей "Информатор", сообщение об этом поступило на линию экстренных служб около 04:00.\r\nОчевидцы происшествия рассказывают, что машина находилась по названному адресу несколько часов, и в салоне громко играла музыка. В какой-то момент свидетели заметили, что пассажир Peugeot начал хлопотать возле водителя. Видимо, тому стало плохо. Однако, когда по вызову приехали медики, то смогли только констатировать смерть сидевшего за рулем человека. \r\nПриехавшая полиция выяснила, что водитель и пассажир направлялись из Мариуполя в Киев на полигон. Также правоохранители установили личность умершего: им оказался 38-летний уроженец Черниговской области 1981.\r\nПо предварительному заключению, сердце мужчины остановилось из-за передозировки неизвестным веществом. Точная причина смерти станет ясна после медицинской экспертизы.\r\n\r\nТем временем, в Евросоюзе выросло число смертей от передозировки наркотиками.\r\n