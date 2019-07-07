Сенченко ответил Гетьманцеву: "Даже и не думайте возобновить поставки воды в Крым!"

Организатор водной блокады Крыма, Андрей Сенченко, жестко отреагировали на заявления советника Зеленского относительно возобновления поставок воды на территорию оккупированного полуострова.

Каждый год необъявленной войны России против Украины находятся персонажи, поднимающие, синхронно с оккупантами, тему возобновления подачи днепровской воды в Крым. И каждый раз эти инициативы сопровождаются слюнявыми манипуляциями на тему украинских граждан, страдающих в оккупации от жажды, - заявляет политик.

Население Крымского полуострова, без оккупационных войск и понаехавших колонизаторов, составляет немногим более 2 миллионов человек.Физиологическая норма потребления воды в этой климатической зоне составляет 46 куб. м на человека в год или, в расчёте на все местное население, – приблизительно 100 миллионов куб. м. В соответствии с многолетними наблюдениями гидрологов, Крым в виде поверхностных стоков получает в среднем 1 миллиард куб. м воды в год. Ещё примерно 500 миллионов куб. м при рациональном использовании могут давать подземные источники. Таким образом, Крымский полуостров обладает возобновляемыми водными ресурсами, в пятнадцать раз превышающими потребность населения.

Для сбора, очистки и подачи этой воды на нужды населения необходимо тратить суммы, измеряемые сотнями миллионов долларов, а точнее миллиардами российских рублей, поскольку, в соответствии с IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, обязанность обеспечения жизнедеятельности населения на оккупированной территории возлагается на оккупирующую державу.

Наша задача - минимизировать доходы оккупантов на этой территории и сделать удержание захваченного полуострова непосильным для агрессора. Перекрытие Северо-Крымского канала стало самой эффективной невоенной операцией, осуществлённой Украиной.Такие невоенные методы, в сочетании с международными экономическими санкциями и юридическим давлением на государство-агрессора, являются реальной альтернативой военного решения задачи освобождения оккупированных территорий.

Специально для очередных инициаторов возобновления подачи днепровской воды хочу подчеркнуть, что недополученные доходы и дополнительные расходы оккупантов в Крыму напрямую снижают их способность к продолжению активных военных действий на Донбассе. Каждый оккупационный рубль, вынужденно потраченный на содержание захваченного Крыма, уже не будет израсходован на убийство наших солдат и мирных граждан на Донбассе, - заявляет Сенченко.

Напомним, советник Владимира Зеленского Даниил Гетьманцев заявил, что, отключая воду в Крыму, Украина вредит своим гражданам. Подобные методы, по его мнению, деструктивные.

Андрей Сенченко, напомнил, что попытки снятия водной блокады с оккупированного полуострова предпринимались регулярно. Например, в конце апреля 2014-го, вице-премьер-министр регионального развития и строительства Гройсман поручал министрам и руководителям ведомств возобновить подачу воды на оккупированный полуостров. Месяцем позже появилось поручение премьер-министра Украины Яценюка о создания на базе Северо-Крымского канала акционерного общества. Ситуацию опять спасла огласка и жесткая позиция патриотов.

Безусловно, перекрытие Северо-Крымского канала создало проблемы нашим гражданам в Крыму, но, очевидно, не критичные для жизни.Идет война, и агрессор оккупировал часть нашей общей страны, которую мы, как граждане, обязаны защищать. Тысячи украинских граждан сделали это ценой своей жизни, десятки тысяч получили ранения и увечья, сотни тысяч продолжают рисковать собой.Терпеливое отношение крымчан к проблемам, вызванным перекрытием канала – их посильный вклад в победу над агрессором и освобождение украинского Крыма, - считает крымчанин Андрей Сенченко, который с марта по август 2014 года был в.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины и являлся организатором водной блокады полуострова.

Андрей Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Тимошенко, специалист по оборонной тематике, позиционировался как кандидат на должность министра обороны от "Батьківщини". Недавно заявил о выходе из партии и создании собственного избирательного объединения - "Сила права". Также стало известно о том, что "Сила права" Андрея Сенченко объединилась на парламентских выборах с общественным движением "Спільна справа", которое возглавляет Александр Данилюк.