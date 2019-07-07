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07 июля 2019, воскресенье, 18:14 239 Дополнено
Силовые структуры 2019-07-07T18:14:28+03:00
Українські Новини
Требовал миллион долларов и вертолет: видео штурма и подробности захвата заложников в Одессе

Требовал миллион долларов и вертолет: видео штурма и подробности захвата заложников в Одессе

Злоумышленник, который взял в заложницы сотрудниц финансового учреждения в Одессе, требовал миллион долларов и вертолет.

Об этом сообщает"112 Украина".

"Сегодня около 11:00 к правоохранителям поступило сообщение о том, что мужчина зашел в учреждение, которое выдает быстрые кредиты, закрыл за собой дверь и взял в заложники двух сотрудниц учреждения. Когда к месту случившегося приехала полиция, он требовал за освобождение женщин один миллион долларов и вертолет. Более трех часов длились переговоры, во время которых мужчина изменял свои требования. На определенном этапе он согласился освободить одну из женщин за 100 тыс. долларов", – отмечает издание.

Отмечается, что позже полицейские решили провести силовой захват здания - удалось освободить заложниц. Женщины не пострадали, только ссадины. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

"По информации полиции, мужчина не является местным жителем, он приехал из одного из районов области. Не был в состоянии алкогольного опьянения", – добавила корреспондент.

Сообщается, что сейчас заведение не работает, проходят следственные действия.

(Добавлено видео штурма)

Как сообщали Українські Новини, в Одессе мужчина взял в заложники двух сотрудниц финансового учреждения. Полиция начала спецоперацию "Гром". В ходе операции злоумышленника задержали. Двух девушек, которые работали в финансовом учреждении, каретой скорой отправили в медицинское учреждение.

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