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  • Народный депутат Шахов призвал президента Зеленского отозвать кандидата от "Слуги народа" в 107 округе в Луганской области
07 июля 2019, воскресенье, 11:31 670
Политика 2019-07-07T13:30:02+03:00
Українські Новини
Народный депутат Шахов призвал президента Зеленского отозвать кандидата от "Слуги народа" в 107 округе в Луган

Народный депутат Шахов призвал президента Зеленского отозвать кандидата от "Слуги народа" в 107 округе в Луганской области

Народный депутат Сергей Шахов призвал президента Владимира Зеленского поменять "случайных" кандидатов-мажоритарщиков на Луганщине.

Об этом он заявил в эфире канала Newsone.

"5 округов на Луганщине проданы, обратите на это внимание. Посмотрите кого поставили туда на округа, оцените, есть один из Блока Петра Порошенко, которого назначали военно-гражданской администрацией на "Луганскую фармацию", этого парня назначили сегодня в Лисичанске, я не знаю, как это произошло", -заявил Шахов.

По его словам, в 107 округе Луганской области от Партии "Слуга Народа" выдвинут кандидатом бывший член Блока Петра Порошенко Александр Сорокин.

Как ранее писали журналисты, в декабре 2018 года Александр Сорокин без положенного по закону конкурса получил должность в горсовете Северодонецка, а уже через два месяца был назначен на должность коммерческого директора коммунального предприятия "Луганская областная Фармация-Север" (сеть коммунальных аптек).

 

 

 
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