Black Iron: Инвестпроект стоимостью $1,2 млрд в Кривом Роге выходит на финальную стадию запуска

Крупнейший канадский инвестиционный проект по созданию нового железорудного производства в Кривом Роге, который реализует канадская компания Black Iron, выходит на финальную стадию согласования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Black Iron Inc. является публичной канадской железорудной компанией, акции которой котируются на фондовой бирже Торонто. С 2010 года Black Iron работает в Украине через ООО «Шимановское Стил» и инвестирует в создание горно-обогатительного комплекса мощностью до 8 млн тонн в год железорудного концентрата.

В проект уже вложено свыше $70 млн, всего же ожидается, что создание Шимановского ГОКа привлечет в Украину не менее $1,2 млрд. инвестиций. При этом еще около $2,2 млрд. за предстоящие двадцать лет работы компании получат в виде налоговых поступлений государственный и местные бюджеты. Проект позволит создать в регионе 700 рабочих мест непосредственно на предприятии и еще 2000 рабочих мест опосредованно.

Накануне в ходе заседания «Economic club of Canada» в Торонто Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лично будет помогать реализации проекта Black Iron в Кривом Роге. Ранее после встречи с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо Зеленский также отмечал, что приветствует инвестиции Black Iron и других канадских компаний в Украине.

В Black Iron считают это положительным сигналом и заявляют о готовности приложить максимум усилий для ускорения начала реализации проекта.

В частности, генеральный директор Black Iron, Мэтт Симпсон, который присутствовал на выступлении Президента, заявил: «Тот факт, что Президент Украины Зеленский публично заявил о своей личной поддержке развития проекта Black Iron спустя всего месяц после своего вступления в должность, демонстрирует явный сдвиг со стороны новой власти Украины в сторону более активной ориентации на поддержку крупных иностранных инвесторов. Нам было очень приятно услышать о готовности Президента всячески содействовать реализации проекта Black Iron на всех его стадиях, в том числе в решении ключевого на сегодня вопроса - выделения земли, необходимой под строительство».

Он также добавил, что рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Украины, чтобы внедрить проект Black Iron в жизнь.

***

Мы готовы предоставить дополнительные комментарии и разъяснения

Для этого обратитесь, пожалуйста, в пресс-офис представительства Black Iron в Украине:

+38 096 160 60 25

blackiron.ukraine@gmail.com