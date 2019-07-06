Прокуратура сообщила подозрение организатору массовых бунтов в ровенском СИЗО

Прокуратура сообщила подозрение 38-летнему жителю Кропивницкого, который подозревается в организации массовых бунтов в ровенском следственном изоляторе в мае 2019 года. Об этом Українським Новинам сообщил представитель прокуратуры Ровенской области.

"Сообщено о подозрении 38-летнему жителю города Кропивницкий в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки)", - сообщил он.

В ходе досудебного расследования установлено, что 19 мая 2019 человек, который с 2016 года находится под стражей в Государственном учреждении "Ровенский следственный изолятор", организовал массовые беспорядки в следственном изоляторе, которые сопровождались поджогами и уничтожением имущества, с целью дезорганизации работы учреждения.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.