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06 июля 2019, суббота, 11:59 50
Происшествия 2019-07-06T12:03:05+03:00
Українські Новини
Прокуратура сообщила подозрение организатору массовых бунтов в ровенском СИЗО

Прокуратура сообщила подозрение организатору массовых бунтов в ровенском СИЗО

Прокуратура сообщила подозрение 38-летнему жителю Кропивницкого, который подозревается в организации массовых бунтов в ровенском следственном изоляторе в мае 2019 года. Об этом Українським Новинам сообщил представитель прокуратуры Ровенской области.

"Сообщено о подозрении 38-летнему жителю города Кропивницкий в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки)", - сообщил он.

В ходе досудебного расследования установлено, что 19 мая 2019 человек, который с 2016 года находится под стражей в Государственном учреждении "Ровенский следственный изолятор", организовал массовые беспорядки в следственном изоляторе, которые сопровождались поджогами и уничтожением имущества, с целью дезорганизации работы учреждения.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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