Прокуратура повідомила підозру організатору масових бунтів у рівненському СІЗО

Прокуратура повідомила підозра 38-річному жителю Кропивницького, який підозрюється в організації масових бунтів у рівненському слідчому ізоляторі в травні 2019 року. Про це Українським Новинам повідомив представник прокуратури Рівненської області.

"Повідомлено про підозру 38-річному жителю міста Кропивницький у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу (масові заворушення)", - повідомив він.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19 травня 2019 чоловік, який з 2016 року знаходиться під вартою в Державному закладі "Рівненський слідчий ізолятор", організував масові заворушення в слідчому ізоляторі, які супроводжувалися підпалами і знищенням майна, з метою дезорганізації роботи установи.

В даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За скоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.