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06 июля 2019, суббота, 11:18 62
Происшествия 2019-07-06T11:27:13+03:00
Українські Новини
2 человека госпитализированы из-за падения дерева на автомобиль во Львовской области

2 человека госпитализированы из-за падения дерева на автомобиль во Львовской области

Фото ГУ ГосЧС во Львовской области
Фото ГУ ГосЧС во Львовской области

2 человека госпитализированы из-за падения дерева во время непогоды на автомобиль в селе Угерско (Стрыйский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций, передают Українські Новини.

"5 июля в 18:43 к спасателям поступило сообщение, что в с. Угерско Стрыйского района на легковой автомобиль Mitsubishi упало дерево", - сказано в сообщении.

В машине на момент возникновения инцидента находились мужчина и женщина, которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу.

В результате падения дерева было перекрыто проезжую часть дороги.

Спасатели провели работы по разрезанию дерева и убрали его с проезжей части.

Как сообщали Українські Новини, 13 деревьев упали во Львове из-за сильного ветра 11 марта.

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