2 человека госпитализированы из-за падения дерева на автомобиль во Львовской области

2 человека госпитализированы из-за падения дерева во время непогоды на автомобиль в селе Угерско (Стрыйский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций, передают Українські Новини.

"5 июля в 18:43 к спасателям поступило сообщение, что в с. Угерско Стрыйского района на легковой автомобиль Mitsubishi упало дерево", - сказано в сообщении.

В машине на момент возникновения инцидента находились мужчина и женщина, которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу.

В результате падения дерева было перекрыто проезжую часть дороги.

Спасатели провели работы по разрезанию дерева и убрали его с проезжей части.

Как сообщали Українські Новини, 13 деревьев упали во Львове из-за сильного ветра 11 марта.