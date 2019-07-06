Под Черниговом автомобиль упал в реку с моста, водитель погиб

В пгт Седнев Черниговского района автомобиль ВАЗ 2121 упал в реку с понтонного моста. Водитель погиб на месте происшествия.\r\nОб этом сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.\r\nСообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям вчера, 5 июля, в 11:31. При неизвестных обстоятельствах, которые выясняют правоохранители, с понтонного моста в реку Снов упал автомобиль ВАЗ-2121, за рулем которого находился житель областного центра, 1942 года рождения.\r\n"Мужчина погиб на месте происшествия. Его тело из водоема достали рядовые граждане", - рассказали спасатели.\r\n\r\nВ Черниговской области автомобиль упал в реку. Фото: ГосЧС\r\nНапомним, на Пасху в реке под Киевом утонул автомобиль.