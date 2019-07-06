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06 июля 2019, суббота, 10:53 354
Происшествия 2019-07-06T10:54:31+03:00
Українські Новини
Под Черниговом автомобиль упал в реку с моста, водитель погиб

Под Черниговом автомобиль упал в реку с моста, водитель погиб

В Черниговской области автомобиль упал в реку. Фото: ГосЧС
В Черниговской области автомобиль упал в реку. Фото: ГосЧС

В пгт Седнев Черниговского района автомобиль ВАЗ 2121 упал в реку с понтонного моста. Водитель погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям вчера, 5 июля, в 11:31. При неизвестных обстоятельствах, которые выясняют правоохранители, с понтонного моста в реку Снов упал автомобиль ВАЗ-2121, за рулем которого находился житель областного центра, 1942 года рождения.

"Мужчина погиб на месте происшествия. Его тело из водоема достали рядовые граждане", - рассказали спасатели.

В Черниговской области автомобиль упал в реку. Фото: ГосЧСВ Черниговской области автомобиль упал в реку. Фото: ГосЧС

Напомним, на Пасху в реке под Киевом утонул автомобиль.

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