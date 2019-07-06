В Одесском облсовете депутаты ОБ перешли в "платформу" Бойко

Депутаты Одесского областного совета заявили о выходе из политической партии "Оппозиционный блок" и создании депутатской группы "Оппозиционная платформа – За жизнь". Данное решение было принято депутатами-оппозиционерами Одесского облсовета на первом учредительном собрании депутатской группы, которое состоялось 3 июля.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Ранее депутаты облсовета написали заявление о выходе из партии "Оппозиционный блок", сообщили об образовании группы "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также утвердили положение и руководящий состав группы.

"Сегодня совершенно очевидно, что если единым оппозиционным фронтом не противостоять уходящей власти, то нам не изменить страну. Цель "Оппозиционной платформы - За жизнь" – добиться мира в Украине, побороть бедность, построить такое гражданское общество, в котором уважают права человека, не притесняют людей по религиозному и языковому признаку, где государство заботится о детях и стариках. Все больше общественных организаций, политических партий поддерживает наши цели, становятся нашими партнерами. Мы открыты к объединению и надеемся, что с каждым днем наши ряды будут расти", - говорится в заявлении депутатской группы.

Депутатская группа создана на срок полномочий Одесской областного совета 7-го созыва с целью объединения депутатов вокруг решения приоритетных проблем Одесской области и государства в целом.