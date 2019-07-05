Нардеп Микитась рассказал свою версию, зачем он ударил главу территориальной общины

В поселке Любеч Черниговской области произошла стычка между народным депутатом по 206 округу Максимом Микитасем и главой объединенной территориальной громады (ОТГ) Сергеем Пинчуком. Конфликт запечатлели на телефон – на видео Микитась и Пинчук переругиваются в зале поселкового совета, после чего нардеп требует у Пинчука, чтобы тот выслушал людей, а не разговаривал по телефону и выхватывает его мобильный.

Сергей Пинчук уже дал ложные показания полиции о том, что в ходе потасовки обидчик нанес ему телесные повреждения. Свидетели и сам Максим Микитась утверждают, что драки не было. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Обматерил ли я главу Любечской ОТГ Пинчука? Да! Бил ли я его? Нет! Хотя многие селяне говорят, что стоило бы. Сейчас громада начала процедуру отзыва головы ОТГ, поэтому мы увидим еще не одну провокацию этого пана, который очень хочет остаться при кормушке", - написал народный депутат.

Он отметил, что за время работы Пинчука в поселке закрыли отделение банка, школу, больницу и стационар для пожилых людей. Из-за множества претензий к его работе громада инициировала отзыв его с поста ОТГ, собрав почти 1300 подписей жителей.

"Пан Пичнук, которого поставили на его должность люди, об этих самых людях забыл мгновенно. Он не хочет их слышать, его заботит только как набить свои карманы. Наплевательское отношение к громаде, угрозы жителям и журналистам, которых просто выгоняют с заседаний, чтоб "не мешали", школа без отопления зимой, а вместо финансирования нужных дел премии себе любимому. Может ли это возмутить?" – объяснил свою реакцию Микитась.

Депутат также допустил, что его эмоциональность была излишней, и попросил прошения у присутствовавших во время перепалки женщин. Тем не менее, извиняться перед Пинчуком он не намерен.

"Негодяям я всегда говорю то, что о них думаю, в лицо! – заявил Микитась. - Будем добиваться справедливости вместе с людьми!"