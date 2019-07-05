В поезде "Измаил-Киев" на 6-летнего ребенка выпало окна вагона

В поезде Укрзализныци №146/145 Измаил-Киев в одном из вагонов окно упало на шестилетнего ребенка. Об этом рассказала пользователь Светлана Георгиевна на своей странице в Facebook.

"На въезде в Киев, район Жулян, вагон не вынес радости от встречи со столицей Украины и опустил окно. На ребенка шести лет... Такой вот подарок от родного государства до дня рождения мальчика Матвея, который купил, заметьте, билет за немалые после подорожания деньги", – написала она.

Женщина уточнила, что тяжелая, стеклянная в железе верхняя часть окна вагона свалилась и разбила само окно, осколки упали на ребенка.

Однако, по ее словам, мальчик не получил тяжелых травм, обошлось незначительными царапинами и испугом.

Напомним также про скотовоз от "Укрзализници": в соцсетях возмутились новым поездом в Одессу.

"Укрзализниця" радует своих пассажиров уже не впервые: ранее сломавшийся бориспольский экспресс пришлось толкать руками на ремонт.