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05 июля 2019, пятница, 18:57 107
Происшествия 2019-07-05T18:57:12+03:00
Українські Новини
В поезде "Измаил-Киев" на 6-летнего ребенка выпало окна вагона

В поезде "Измаил-Киев" на 6-летнего ребенка выпало окна вагона

В поезде Укрзализныци №146/145 Измаил-Киев в одном из вагонов окно упало на шестилетнего ребенка. Об этом рассказала пользователь Светлана Георгиевна на своей странице в Facebook.

"На въезде в Киев, район Жулян, вагон не вынес радости от встречи со столицей Украины и опустил окно. На ребенка шести лет... Такой вот подарок от родного государства до дня рождения мальчика Матвея, который купил, заметьте, билет за немалые после подорожания деньги", – написала она.

Женщина уточнила, что тяжелая, стеклянная в железе верхняя часть окна вагона свалилась и разбила само окно, осколки упали на ребенка.

Однако, по ее словам, мальчик не получил тяжелых травм, обошлось незначительными царапинами и испугом.

Напомним также про скотовоз от "Укрзализници": в соцсетях возмутились новым поездом в Одессу.

"Укрзализниця" радует своих пассажиров уже не впервые: ранее сломавшийся бориспольский экспресс пришлось толкать руками на ремонт.

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