Комарницький ще не губернатор, але вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, – журналіст Руденко

Комарницький ще не губернатор, але вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, – жур

Погоджений Кабінетом Міністрів України на посаду голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Комарницький ще не отримав губернаторський портфель, але вже заговорив про амністію для мешканців окупованого Донбасу.

Про це заявив журналіст Сергій Руденко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Він (Комарницький) пояснює це тим, що, мовляв, змінився Президент і змінилося розуміння реінтеграції. Серйозно? Амністія для чиновників, які працюють зараз на окупаційну владу? Серйозно? Для підприємців, які підтримують окупантів? А хто буде проводити цю сепарацію - хто потрапляє під амністію, а хто? Може, колишній член фракції Партії регіонів у Луганській обласній раді Комарницький хоче взяти цю функцію на себе?" - написав Руденко.

На його думку, особливо дивує те, що кандидат у губернатори починає коментувати питання, які не входять до його компетенції. "Так Богдан з російською як регіональною мовою на Донбасі, а Комарницький - з амністією. Просто немає слів", - зазначив Сергій Руденко.

Як раніше повідомлялося, 26 червня Кабмін погодив кандидатуру Віталія Комарницького на посаду голови Луганської ОДА. Тепер указ про призначення повинен підписати Президент Володимир Зеленський. Віталій Комарницький - ректор Луганського університету внутрішніх справ (внз-переселенець), колишній депутат Луганської обласної ради від Партії регіонів. Нагадаємо, Віталій Комарницький заявив у ЗМІ, що чиновники та працівники бюджетних установ мають підлягати амністії.