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05 июля 2019, пятница, 17:36 887
Политика 2019-07-05T19:14:14+03:00
Українські Новини
Раздачу сахара в Лисичанске можно оценить как подкуп избирателей, - КИУ

Раздачу сахара в Лисичанске можно оценить как подкуп избирателей, - КИУ

В последнее время жители Лисичанска Луганской области активно выкладывают в социальных сетях фотографии мешков с сахаром, на которых написаны политические лозунги и фамилии кандидата в депутаты.

По словам комментаторов, сладкий продукт массово раздает кандидат в народные депутаты по 107-му избирательному округу Александр Сухов и его агитаторы, пишет Gazeta.ua.

Редакция сайта From-ua обратилась за комментарием относительно оценки такой формы предвыборной агитации к исполнительному директору Комитета избирателей Украины Алексею Кошелю. "Безусловно, раздачу гречки или продуктов во время агитации можно квалифицировать как косвенный подкуп избирателей - считает эксперт. Согласно закону, кандидаты могут распространять свою агитационную продукцию в виде календариков, чашек или ручек, и есть четкое ограничение по стоимости единицы такой продукции.

Кандидат в народные депутаты по 107-му избирательному округу в г. Лисичанск Александр Сухов раздает сахар избирателямКандидат в народные депутаты по 107-му избирательному округу в г. Лисичанск Александр Сухов раздает сахар избирателям

Однако, раздача муки, масла, консервов или утят, как и раздача наличных средств - это большая болезнь наших выборов. И прежде всего это касается выборов в мажоритарных округах. Пока не изменится избирательная система, есть риски применения прямого и косвенного подкупа избирателей.

А пока что остается просить избирателей не голосовать за "гречкосеев", а национальную полицию - принимать и рассматривать заявления о подкупе" - рекомендует А.Кошель.
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