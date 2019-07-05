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05 июля 2019, пятница, 17:07 585
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Українські Новини
Скандал с Зе-кандидатом: странная история с уликами по делу кандидата от "Слуги народа" в Харькове

Скандал с Зе-кандидатом: странная история с уликами по делу кандидата от "Слуги народа" в Харькове

Андрей Одарченко. Фото: kh.depo.ua
Андрей Одарченко. Фото: kh.depo.ua

В Харькове суд, рассматривавший дело кандидата в народные депутаты от политической партии "Слуга народа" Андрея Одарченко, обнаружил повреждения диска с видеодоказательствами по делу об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Еще 4 декабря 2017 года Дзержинский районный суд Харькова рассмотрел административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения). Обвиняемый в совершении правонарушения – Андрей Одарченко. В Реестре судебных решений Украины опубликована постановление судьи Дзержинского райсуда Харькова Татьяны Штих в отношении Одарченко.

Согласно протоколу, 13 сентября 2017 года Одарченко управлял автомобилем Toyota (государственный номер АХ0075АН) в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения, и был доставлен в медицинское учреждение в сопровождении сотрудников полиции.

В дальнейшем полицейские передали в суд ряд доказательств совершения правонарушения, в том числе диск, на котором были записаны видеофайлы с камер правоохранителей.

"Суд во время подготовки дела к рассмотрению пытался просмотреть файлы видеофиксации указанного события. Однако диски, предоставленные сотрудниками полиции, не открылись. Более того, при осмотре суд установил повреждения дисков", - говорится в судебном документе.

Рассмотрев оставшиеся доказательства по делу, суд постановил производство по делу закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Но, это не единственная история с пьяной ездой в семье Одарченко. Так, согласно сообщению харьковского издания Newsroom, родного брата Андрея Одарченко - Дмитрия сейчас судят по подозрению в совершении в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) со смертельным исходом, в результате которого погиб известный в Харькове видеоблоггер Андрей Василенко (amigo_s_).

По сведениям издания, Дмитрий Одарченко после ДТП начал переписывать бизнес на своего брата – Андрея Одарченко.

"После скандального ДТП на часть имущества подозреваемого был наложен арест. Перестраховавшись на всякий случай, с декабря 2018 года по май 2019 года Дмитрий Одарченко выходит из состава учредителей большинства предприятий, фактически, выводя имущество этих предприятий из-под возможного ареста. Распорядителем же спорных, с юридической точки зрения, активов становится его брат – Андрей Одарченко, который баллотируется сегодня по одномандатному 170-му округу г. Харькова в народные депутаты от партии "Слуга народа", - пишет издание.

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