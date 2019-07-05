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05 июля 2019, пятница, 16:50 28
Политика 2019-07-05T18:15:03+03:00
Українські Новини
Кличко презентовал первый открытый офис полиции в столичном метро

Кличко презентовал первый открытый офис полиции в столичном метро

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в презентации первого открытого офиса полиции метрополитена (Национальной полиции). Стеклянный офис открыли на станции метро "Лукьяновская". Об этом пишет пресс-служба КГГА.

"Ежедневно 1,5 миллиона человек пользуются киевским метрополитеном. Через эту станцию ​​за день проходит около 70 000 пассажиров. Многие обращаются за помощью в полицию, - отметил Кличко. - Этот офис - абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция", - сказал Кличко.

Помещение спроектировано по стандартам "прозрачного" офиса. Правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию на станции и оперативно реагировать на любые вызовы. Пассажиры смогут обратиться в этот офис за утерянными документами, вещами или с выявленными случаями нарушения правопорядка.

В открытом офисе полиции метрополитена есть и автоматический дефибриллятор для оказания помощи пассажирам.

"Пока проект будет работать в пилотном режиме. Ближайшие месяцы правоохранители будут анализировать работу в таком формате. И, если она докажет свою эффективность, подобные офисы будут открыты на наиболее загруженных станциях метрополитена, на его пересадочных узлах", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что цель воплощения таких проектов - сделать Киев комфортным и безопасным. И напомнил, что для этого продолжается реализация программы "Безопасная столица", по установлению камер видеонаблюдения в городе.

В презентации открытого офиса также приняли участие руководитель Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко и начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.
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