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05 июля 2019, пятница, 16:42 1420
Выборы 2019-07-05T16:57:04+03:00
Українські Новини
Кандидат в нардепы от "Слуги народа" разоблачил фейки о его двойном гражданстве

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" разоблачил фейки о его двойном гражданстве

Руслан Плохой. Фото: пресс-служба
Руслан Плохой. Фото: пресс-служба

Кандидат в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу № 142 в г. Одесса от политической партии "Слуга народа" Руслан Плохой опубликовал доказательства, что информация о наличии у него двойного гражданства и иностранных паспортов не соответствует действительности.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня отдельные СМИ опубликовали фейки о моем "швейцарском", "кипрском" и "болгарском" гражданствах. Нужно ли как-то комментировать распространенную информацию, если в "подтверждение" моего "кипрского" гражданства публикуется наспех сделанная фотошоп-версия кипрского "паспорта"?" - написал Руслан Плохой.

Руслан Плохой продемонстрировал фотографию оригинала паспорта некой Афродиты Анонимиз из Интернета, на которую были наложены его фотография и напечатаны имя, фамилия и дата рождения.

"Это фото - чистый фейк, сделанный в фотошопе с паспорта некой Афродиты Аноним. Просто взяли фото из Интернета и вставили мое фото, имя и дату рождения. Даже не удосужились изменить номер паспорта. И на фото в Интернете, и на фото "моего паспорта" один и тот же номер и ... подпись Афродиты. Еще и ее силуэт от фото оставили", - указал Руслан Плохой.

Как можно убедиться, перейдя по ссылке, фото паспорта Афродиты Аноним было размещено в статье "Кипр заставляют проверить "золотые визы" и паспорта", опубликованной в издании "Европейский интерес". Сама статья датирована 29 октября 2018 года.

Руслан Плохой предположил, что информация о наличии у него гражданств других государств могла появиться по инициативе его оппонентов.

"Фейки о том, что у меня якобы есть другие гражданства появились практически одновременно и совпали во времени с горячей фазой избирательной кампании. Мне даже приписали несуществующую жену с детьми в Лондоне и тестя из окружения Путина. И это при том, что я не женат и детей у меня нет. Во всяком случае пока (смеется). На моем 142-м округе зарегистрирован двойник, против меня делаются разного рода "вбросы". Я понимаю, что это не последний фейк, но это только еще раз подтверждает тот факт, что партия "Слуга народа" побеждает и это раздражает уходящих в прошлое представителей старой политической системы", - прокомментировал ситуацию Руслан Плохой.

Напомним, 4 июля ряд СМИ опубликовали информацию о том, что у Руслана Плохого есть гражданство Кипра, Швейцарии и Болгарии. Также указывалось, что Руслан Плохой женат на дочери российского олигарха, который поставляет продукты питания Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и даже с ним рыбачит.

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