Или ЦИК проводит срочную пережеребьевку, или на ней вина за срыв выборов, – эксперт

Политолог Глеб Ляшенко заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины, возглавляемая Татьяной Слипачук, поставила внеочередные выборы в Верховную Раду под угрозу срыва. Или ЦИК проводит срочную пережеребьевку, или на ней будет вина за срыв выборов.\r\nОб этом сообщило интернет-издание "Газета.ua".\r\n"Да-да, именно позиция Центризбиркома привела к той ситуации, которая есть сейчас. Все началось с того, что ЦИК сперва отказывалась включить партию "Рух новых сил" (РНС) Саакашвили в бюллетени, а потом, уже проведя жеребьевку, неожиданно согласилась и таки внесла РНС, но без повторной жеребьевки, просто дописав последним номером", – подчеркнул эксперт.\r\nОн отметил, что при желании ЦИК могла еще на прошлой неделе спокойно провести пережеребьевку.\r\n"Это произошло на прошлой неделе. Еще тогда можно было спокойно провести пережеребьевку, не подвергая выборы опасности, и всё было бы хорошо. Вместо этого Центризбирком как можно скорее отправил бюллетени в печать. Зная, что идут суды. В итоге вчера апелляционный суд принял окончательное решение, обязав ЦИК провести пережеребьевку", – напомнил политолог.\r\nПо его словам, срочное проведение пережеребьевки еще способно спасти ситуацию и не допустить срыва выборов.\r\n"Более 5 млн бюллетеней уже напечатано. Да, это потеря бюджетных средств, но это не так страшно, как срыв выборов в целом. Если сейчас быстро провести пережеребьевку, ситуацию еще можно спасти. Однако вместо этого Слипачук заявляет, что будет оспаривать решение суда, тем самым затягивая процесс. Прогноз неутешителен: если выборы таки будут сорваны, виновата в этом будет Центральная избирательная комиссия и ее глава, действующая в интересах прошлого режима", – констатировал Глеб Ляшенко.