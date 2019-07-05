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05 июля 2019, пятница, 16:21 1196
Выборы 2019-07-05T16:28:51+03:00
Українські Новини
Или ЦИК проводит срочную пережеребьевку, или на ней вина за срыв выборов, – эксперт

Или ЦИК проводит срочную пережеребьевку, или на ней вина за срыв выборов, – эксперт

Глеб Ляшенко. Фото: 112.ua
Глеб Ляшенко. Фото: 112.ua

Политолог Глеб Ляшенко заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины, возглавляемая Татьяной Слипачук, поставила внеочередные выборы в Верховную Раду под угрозу срыва. Или ЦИК проводит срочную пережеребьевку, или на ней будет вина за срыв выборов.

Об этом сообщило интернет-издание "Газета.ua".

"Да-да, именно позиция Центризбиркома привела к той ситуации, которая есть сейчас. Все началось с того, что ЦИК сперва отказывалась включить партию "Рух новых сил" (РНС) Саакашвили в бюллетени, а потом, уже проведя жеребьевку, неожиданно согласилась и таки внесла РНС, но без повторной жеребьевки, просто дописав последним номером", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что при желании ЦИК могла еще на прошлой неделе спокойно провести пережеребьевку.

"Это произошло на прошлой неделе. Еще тогда можно было спокойно провести пережеребьевку, не подвергая выборы опасности, и всё было бы хорошо. Вместо этого Центризбирком как можно скорее отправил бюллетени в печать. Зная, что идут суды. В итоге вчера апелляционный суд принял окончательное решение, обязав ЦИК провести пережеребьевку", – напомнил политолог.

По его словам, срочное проведение пережеребьевки еще способно спасти ситуацию и не допустить срыва выборов.

"Более 5 млн бюллетеней уже напечатано. Да, это потеря бюджетных средств, но это не так страшно, как срыв выборов в целом. Если сейчас быстро провести пережеребьевку, ситуацию еще можно спасти. Однако вместо этого Слипачук заявляет, что будет оспаривать решение суда, тем самым затягивая процесс. Прогноз неутешителен: если выборы таки будут сорваны, виновата в этом будет Центральная избирательная комиссия и ее глава, действующая в интересах прошлого режима", – констатировал Глеб Ляшенко.

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