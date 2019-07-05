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05 июля 2019, пятница, 17:58 381
Выборы 2019-07-05T18:04:02+03:00
Українські Новини
"Платформа" Бойко угрожает ЦИКу отставкой за игнорирование решения суда о пережеребьевке

"Платформа" Бойко угрожает ЦИКу отставкой за игнорирование решения суда о пережеребьевке

Василий Нимченко. Фото: zagittya.com.ua
Василий Нимченко. Фото: zagittya.com.ua

Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко, отвечая на вопросы журналистов о возможности срыва досрочных парламентских выборов, заявил, что последние заявления председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины  Татьяны Слипачук являются основанием для ее отставки.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

По словам политика, несмотря на нагнетание обстановки, которое мы сейчас видим, 21 июля выборы состоятся.

"Ранее я говорил, что решение Конституционного Суда о конституционности указа Президента о роспуске Рады будет в пользу обеспечения права украинского народа провести досрочные выборы. Сегодня меня настораживают те посылы, которые идут и от команды Зе, и от главы ЦИК — они работают в унисон, пытаясь завалить решение Шестого апелляционного суда о нарушении процедуры составления списков партий и их очередность в бюллетене. Партия Саакашвили должна быть равной среди равных. Есть понятие "жеребьевка" — это инструмент демократии, которые надо соблюдать. А то, что ЦИК спешит и не имеет опыта обеспечения законности процедуры проведения этапов избирательного процесса, так от этого не должно страдать право", — пояснил Василий Нимченко.

По его мнению, все последние заявления председателя ЦИК — это основание для ее отставки.

"Председатель ЦИК не обеспечила нормативное прохождение всех этапов избирательного процесса. Что касается того, что уже изготовили 5 млн бюллетеней, то пусть почитает, за сколько дней рассылаются бюллетени на места. Думаю, что сегодня-завтра появится жалоба, и в течение суток суд ее рассмотрит. И если суд будет стоять на платформе верховенства права, то он оставит решение Апелляционного суда без изменений. Поскольку у Верховного Суда нет выходных, он работает круглосуточно, то в понедельник мы уже будем иметь решение", — отметил народный депутат.

ЦИК не обеспечила соблюдение законности касательно изготовления избирательных бюллетеней, проигнорировав требования ст. 80 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", обязывающую Комиссию проводить проверку порядка размещения в бюллетене политических партий как субъектов избирательного процесса исключительно после регистрации всех партий участвующих в избирательном марафоне.

Более того, Комиссия после проведения жеребьевки без участия одной из партий признанной участником избирательного процесса, действуя вне своих полномочий и компетенции, самоуправно составила список партий вне соблюдения формы жеребьевки.

Политик подчеркнул, что последующие действия председателя ЦИК, прибегнувшей к политическим заявлениям о возможном срыве выборов с посылом на начавшеюся печать бюллетеней и ревизии решения суда, которым указанные действия Комиссии признаны незаконными с обязательством провести повторную жеребьевку,  является попыткой воздействия на суд вышестоящей инстанции.  В соответствии со ст. 81 избирательного закона ЦИК обеспечена возможностью изготовления новых законно сформированных избирательных бюллетеней.

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