"Платформа" Бойка погрожує ЦВК відставкою за ігнорування рішення суду щодо повторного жеребкування

Депутат Верховної Ради України від "Опозиційною платформи - За життя" Василь Німченко, відповідаючи на питання журналістів про можливість зриву дострокових парламентських виборів, заявив, що останні заяви голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) України Тетяни Сліпачук є підставою для її відставки.

Про це йдеться на офіційному веб-сайте "Опозиційної платформи - За життя".

За словами політика, незважаючи на нагнітання обстановки, яке ми зараз бачимо 21 липня вибори відбудуться.

"Раніше я говорив, що рішення Конституційного Суду щодо конституційності указу Президента про розпуск Ради буде на користь забезпечення права українського народу провести дострокові вибори. Сьогодні мене насторожують ті посили, які йдуть і від команди Зе, і від голови ЦВК - вони працюють в унісон, намагаючись завалити рішення Шостого апеляційного суду про порушення процедури складання списків партій і їх черговість у бюлетені. Партія Саакашвілі повинна бути рівною серед рівних. Є поняття "жеребкування" - це інструмент демократії, якого треба дотримуватися. А те, що ЦВК поспішає і не має досвіду забезпечення законності процедури проведення етапів виборчого процесу, так від цього не повинно страждати право", – пояснив Василь Німченко.

На його думку, всі останні заяви голови ЦВК - це підстава для її відставки.

"Голова ЦВК не забезпечила нормативного проходження всіх етапів виборчого процесу. Щодо того, що вже виготовили 5 млн бюлетенів, то нехай почитає, за скільки днів розсилаються бюлетені на місця. Думаю, що сьогодні-завтра з'явиться скарга, і протягом доби суд її розгляне. І якщо суд буде стояти на платформі верховенства права, то він залишить рішення Апеляційного суду без змін. Оскільки у Верховного Суду немає вихідних, він працює цілодобово, то у понеділок ми вже будемо мати рішення", - зазначив народний депутат.

ЦВК не забезпечила дотримання законності виготовлення виборчих бюлетенів, проігнорувавши вимоги ст. 80 Закону України "Про вибори народних депутатів України", що зобов'язує Комісію проводити перевірку порядку розміщення у бюлетені політичних партій як суб'єктів виборчого процесу виключно після реєстрації всіх партій, які беруть участь у виборчому марафоні.

Більше того, Комісія після проведення жеребкування без участі однієї з партій, яка визнана учасником виборчого процесу, діючи поза своїми повноваженнями і компетенцією, самоправно склала список партій поза дотримання форми жеребкування.

Політик підкреслив, що подальші дії голови ЦВК, яка вдалася до політичних заяв про можливий зрив виборів з посиланням на початок друку бюлетенів і ревізію рішення суду, яким зазначені дії Комісії визнані незаконними із зобов'язанням провести повторне жеребкування, є спробою впливу на суд вищої інстанції. Відповідно до ст. 81 виборчого закону ЦВК забезпечена можливістю виготовлення нових законно сформованих виборчих бюлетенів.