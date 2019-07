Концерты MONATIK и KISS увеличили использование 4G-интернета от Киевстар

Интернет и IT

Июнь был насыщенным громкими музыкальными событиями – свои концерты в столице дали MONATIK, KISS, The Chemical Brothers и Armin van Buuren. Мобильный оператор Киевстар исследовал, какие из концертов собрали больше пользователей мобильного интернета.

Крупнейшую в Украине концертную площадку, НСК Олимпийский, в первый день лета удалось собрать украинскому мультиартисту MONATIK – стадион заполнило более 60 тысяч зрителей. Во время концерта "LOVE IT ритм!" абоненты Киевстар использовали 900 Гб мобильного интернета, из которого 64% – в сети 4G. Больше всего они делились своими впечатлениями в Facebook (80% присутствующих), Viber (64%) и Instagram (61%). Также почти все посетители, а именно 99%, являются пользователями смартфонов. Самым популярным устройством в этот вечер на Олимпийском стал iPhone, которым пользовались 54% посетителей. Большинство абонентов Киевстар на концерте MONATIK входили в возрастные группы 30-39 лет (63% посетивших) и 20-29 лет (28%)*.

Вторым по количеству использованного зрителями трафика стал концерт группы KISS, которая в рамках своего прощального тура "End Of The Road World Tour" выступила на НСК Олимпийском 16 июня. Легенды рок-музыки показали вдвое меньшие результаты по мобильному трафику, чем украинский исполнитель: абоненты Киевстар использовали 450 Гб, 52% которого в сети 4G. Самые популярные социальные сети и мессенджеры на концерте остались неизменными: Facebook (70% присутствующих), Viber (52%) и Instagram (48%). 97% посетителей являлись пользователями смартфонов, однако количество владельцев iPhone по сравнению с концертом MONATIK значительно меньше – 36%, а владельцев Samsung и Xiaomi было по 20%. Большинству абонентов Киевстар на концерте KISS входили в возрастные группы 30-39 лет (59% посетивших) и 20-29 лет (23%). Интересно, что в отличие от концерта «LOVE IT ритм», где абсолютное большинство посетителей было из Киева (83%), на выступление группы KISS более 32% фанатов приехали из других регионов Украины – Харькова, Днепра, Одессы, Львова, Винницы, Хмельницкого, Кривого Рога, Запорожья и других *.

Также в июне в Киеве выступили всемирно известные электронные исполнители – The Chemical Brothers и Armin van Buuren, которые выбрали для своих выступлений Международный Выставочный Центр. Концерт Armin van Buuren длился почти всю ночь, в течение которой абоненты Киевстар использовали 300 Гб трафика. Английская электронная группа собрала более низкие показатели – на концерте The Chemical Brothers абоненты Киевстар потратили только 135 Гб трафика. Однако на обоих концертах почти 50% дата-трафика было использовано в сети 4G.

В июле столицу ждет один из крупнейших фестивалей Восточной Европы – Atlas Weekend. Киевстар уже 4 год подряд поддерживает фестиваль. В этом году Киевстар проведет уникальный AR-квест по территории Atlas Weekend в рамках влогер-челленджа. Побороться за призы можно, загрузив приложение Kyivstar Events на Apple Store или Google Play. Также Киевстар обеспечит качественную связь на всей территории проведения фестиваля, обустроит зарядные станции для мобильных телефонов и подготовит фотозоны, чтобы абоненты беспрепятственно могли фиксировать самые яркие события и делиться своими впечатлениями в социальных сетях.

Напомним, до 31 июля 2019 года для всех абонентов Киевстар действует акция "Лето 4G безлима". По условиям акции, количество мегабайтов, использованных абонентом в сети 4G, не учитывается и не тарифицируется. В результате акции существенно выросли объемы интернет-трафика. Ежедневно абоненты 4G используют более 1 Петабайта мобильного интернета. Для сравнения, такое же количество мобильного интернета в 2015 году использовали за месяц все абоненты 3G.

*Результаты данного исследования получены путем анализа агрегированных статистических обезличенных данных об использовании услуг мобильной связи и интернета абонентами Киевстар в период с 1 по 23 июня на локациях НСК Олимпийский и Международный Выставочный Центр. Данные являются приблизительными, и не могут быть использованы для формирования точных статистических отчетов.

Справка о Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. По исследованиям международной компании Ookl, в сети Киевстар скорость мобильной передачи данных является самой высокой в сравнении со средним по Украине. Услугами Киевстар пользуются более 26,3 млн абонентов.Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua