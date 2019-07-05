"Социальная справедливость" предложила новый подход для решения конфликта на Донбассе

Политическая партия "Социальная справедливость" разработала план реализации Стратегии национальной безопасности Украины как мирного государства.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

По мнению команды, мира можно достичь не оружием, а благодаря диалогу. Сегодня это единственный правильный подход, который призван сохранить жизнь украинцев и украинские территории. Только прямые переговоры сторон противостояния – путь к решению конфликта.

"Довольно игнорировать реальное положение вещей. Пока Украина не приобщится к переговорному процессу на правах полноправного участника, не используя посредников, до тех пор мы будем ходить по кругу. Сколько еще людей должно погибнуть, чтобы мы поняли, что нужно иметь активную позицию?" – подчеркнула председатель партии "Социальная справедливость" Алла Шлапак.

Члены партии убеждены, что переговорная политика вокруг конфликта на Донбассе в действующем формате лишает Украину геополитической субъектности, чего современное независимое государство не может себе позволить.

Также в "Социальной справедливости" считают, что борьбу нужно вести не только в прямом значении этого слова. "Мы также должны бороться за людей, за их сердца и разум. Украина должна стать примером для временно оккупированных территорий – страной с сильной экономикой, высоким уровнем жизни, стабильными социальными гарантиями, где каждый гражданин сможет достойно жить, будет иметь возможность защищать свои права и свободы, а государство станет социально справедливым и будет заботиться о благосостоянии каждого", – подчеркнула председатель партии "Социальная справедливость" Алла Шлапак.

В новом созыве парламента партия готова продолжить работу в законодательной плоскости. В частности, эксперты "Социальной справедливости" настаивают на создании отдельного Кодекса национальной безопасности, основой которого станут Закон Украины "О национальной безопасности", стратегия, положение, концепции, а также все отраслевые законы, касающиеся сферы национальной безопасности.

Партия "Социальная справедливость" предлагает создать в Украине современную модель национальной безопасности, которая согласно Конституции и Стратегии национальной безопасности будет состоять из государственной и негосударственной системы безопасности.

"Последняя обязательно должна быть составляющей национальной безопасности. Она по своей сути является внебюджетной резервной правоохранительной системой. Эта система выполняет важную функцию по адаптации военнослужащих ВСУ, правоохранительных органов, воинов АТО, уволенных в запас, создает рабочие места, наполняет бюджет путем уплаты налогов, выступает партнером государства во время проведения масштабных международных мероприятий, таких как конкурс песни "Евровидение-2017". Фактически она уже создана и успешно функционирует, но законодательно не урегулирована. Партия "Социальная справедливость" разрабатывает необходимые законопроекты, которые исправят эту ситуацию", – подчеркнул эксперт по вопросам безопасности и кандидат в народные депутаты от "Социальной справедливости" Александр Дичек.