Экс-генпрокурор Махницкий баллотируется в округе, где председателем ОИК является его родственница, – СМИ

Бывший генеральный прокурор Украины, "свободовец" Олег Махницкий решил вернуться в большую политику. Он решил баллотироваться по мажоритарному избирательному округу №124, куда входят Червоноград, Сокальский район и часть Каменка-Бугского района Львовской области.

Об этом сообщило интернет-издание "Главком".

Махницкий написал на своей странице в социальной сети Facebook: "Иду на парламентские выборы по 124-му избирательному округу. Иду самовыдвиженцем, поскольку не вижу политических партий и движений, которые могли бы претендовать на роль политической элиты... Не искал себе легкого пути. Хотя было несколько предложений от общественных организаций. Аргументация: в других округах меньше конкуренция, большая поддержка, поэтому проще выиграть. Но остановил свой выбор именно на 124-м округе. Почему?" - риторически спросил бывший генпрокурор и сразу объяснил, что идет для того чтобы выполнить надежды Евромайдана, который, кстати, в свое время делегировал его возглавить Генеральную прокуратуру Украины.

Правда, неожиданно оказалось, что именно в округе №124, в который входят упомянутые Червоноград, Сокальский район и часть Каменка-Бугского района, председателем окружной избирательной комиссии (ОИК) является родная сестра жены Олега Махницкого - Мария Березюк.

В конце июня она прекратила свои полномочия председателя ОИК №124, написав лично заявление. Об этом есть соответствующее постановление ЦИК. Ее на посту сменила Лилия Бачинская, которая представляла политическую партию "Оппозиционный блок". Однако за несколько дней партия Александра Вилкула отозвала Лилию Бачинскую по собственному представлению. А председателем комиссии снова стала родственница Махницкого - Мария Березюк. Самое интересное, что на этот раз она возглавляет ОИК уже не от партии "Свобода", а именно от "Оппозиционного блока". При этом жена Олега Махницкого до сих пор является членом Центральной избирательной комиссии, куда пришла по квоте "свободовцев" в 2014 году.

В частности, в декларации она указала квартиру в Радехове, которая принадлежит по 25% ей, Марии Березюк, Григорию Березюку, Иванне Березюк. Согласно декларации, представленной в 2015 году, Екатерина Махницкая также отмечает свою девичью фамилию Березюк. Все эти факты дают очевидный ответ, почему Олег Махницкий решил баллотироваться в парламент именно по округу №124.

Напомним, что бывший и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий был назначен на эту должность после победы Революции достоинства в феврале 2014 года и пробыл на ней несколько месяцев. За этот период не было расследовано ни одного громкого дела по расстрелам на Евромайдане или разоблачению коррупционных схем. Сам же Олег Махницкий неоднократно фигурировал в делах о превышении служебных полномочий и даже пытался судиться якобы из-за своего незаконного увольнения. При этом признавал, что не собирается возвращаться на должность.